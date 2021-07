Rosja testowo odłączyła się od globalnego internetu

Dlaczego?





fot. Thomas Jansen - Unsplash

Według serwisu RBC Daily, Rosja pomiędzy 15 czerwca a 15 lipca 2021 roku testowo odłączyła się od globalnego internetu. Rządowy regulator komunikacji Roskomnadzor przekazał, iż opisywane testy miały na celu sprawdzenie integralności, stabilności oraz bezpieczeństwa rosyjskiej infrastruktury internetowej.Nie trudno się jednak domyślić, że za całą sytuacją stoi coś więcej. To bowiem nie pierwszy raz, kiedy Rosja eksperymentuje z krajową siecią internetową.Niecałe dwa lata temu, pod koniec 2019 roku Rosja przyjęła specjalną ustawę o suwerennym internecie, która daje rządzącym prawo do odłączenia się od globalnego internetu w obliczu sytuacji nadzwyczajnej - lub podczas ataku innego państwa. Prawo nadzorowane przez Roskomnadzor wymaga także od dostawców usług internetowych instalowania sprzętu sieciowego pozwalającego na analizę każdego połączenia. W ten sposób rządzący w Rosji są w stanie dotrzeć do źródła ruchu i filtrować jego zawartość.Według rosyjskiego prawa, testowe odłączenie się od globalnej sieci internetowej musi być przeprowadzane co najmniej jeden raz w każdym roku. Samo opisywane prawo jest niezwykle kontrowersyjne i słychać o nim już nie po raz pierwszy - zahacza ono bowiem o wolność korzystania z ogólnodostępnej sieci oraz zmienia reguły związane z samym internetem. Rosjanie wielokrotnie testowali już swoją infrastrukturę po wprowadzeniu zestawu praw w 2019 roku - między innymi do spowolnienia działania Twittera na terenie całego kraju.Rosyjski rząd twierdzi, iż kontrola internetu związana jest z obawą przed cyberatakami i bezpieczeństwem użytkowników. Wielu analityków twierdzi, że wdrożone prawa służą do inwigilacji obywateli oraz przedsiębiorstw, zapewniając rządzącym coraz większą kontrolę nad ruchem sieciowym.Trudno się z tym nie zgodzić.Nie wiadomo, jak dokładnie w przyszłości będą wyglądały dalsze plany Rosjan związane z korzystaniem z globalnej sieci internetowej.Źródło: RBC / fot. Alexander Smagin - Unsplash.com