Zagraj w sportową grę w wyszukiwarce Google na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020

Zagraj w Doodlowe Zawody na Wyspie Czempionów wraz z Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020

Właśnie dziś rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie 2020 w Tokio. Nie musicie regulować przeglądarki, mimo 2021 roku, podobnie jak miało to miejsce z Euro 2020, postanowiono przełożyć wydarzenie na kolejny rok i nie zmieniać jego nazwy. Z tej okazji Google przygotowało Doodle, czyli specjalny dodatek w swoim logo wyszukiwarki internetowej.Najczęściej dostajemy proste animacje lub po prostu inny motyw graficzny, ale tym razem programiści wyszukiwarkowego giganta naprawdę się postarali. Stworzyli całkiem rozbudowaną grę osadzoną w przeglądarce. Ma liczne animowane przerywniki filmowe, a jej charakter przypomina produkcje RPG z Game Boya (np. podobne wizualnie do serii Pokemon), więc idealnie pasuje do Japonii. Z drugiej strony mamy też tematykę igrzysk.