YouTube zamknęło kanał Uwaga! Naukowy Bełkot. Dlaczego? Dobre pytanie

Szokująca sprawa.

Nastał smutny dzień dla setek tysięcy Polaków zainteresowanych tematami popularnonaukowymi. Dawid Myśliwiec poinformował w swoich mediach społecznościowych, że YouTube z jakiegoś powodu postanowiło zamknąć jego kanał Uwaga! Naukowy Bełkot . Tak, ten sam, który umieściliśmy na liście siedmiu najlepszych popularnonaukowych kanałów na YouTube. Co się stało?Wbrew temu, co mogłaby sugerować nazwa, na kanale Uwaga! Naukowy Bełkot dało się znaleźć treści naukowe, podane w bardzo przystępnej formie. Autor nie bał się poruszać tematów trudnych, kontrowersyjnych i budzących emocje. Dawid Myśliwiec swoje materiały przygotowywał jednak zawsze w sposób obiektywny i sięgając po argumenty mające swe umocowanie w świecie nauki. Kilkanaście godzin temu kanał po prostu zniknął z YouTube. Dlaczego?

"W sumie nie wiem - nie powiedzieli dokładnie"

"O 7 rano obudził mnie telefon z informacją, że z mojego kanału nadawane są jakieś dziwne transmisje live i że zmieniła się jego nazwa. Zamiast robić wszystko od początku sprawdziłem wtyczki i aplikacje. Odebrałem wszystkim innym osobom uprawnienia do zarządzania kontem. Potem zlokalizowałem potencjalne źródło problemu w postaci wtyczki, która miała uprawnienia do ingerowania w transmisje live. Pousuwałem wszystko, co mogło ingerować w YT i tym razem obserwowałem na bieżąco. Od tamtej pory nic się nie działo... do teraz"

"Po latach robienia filmów, co do których nie było najmniejszych uwag w kilkanaście godzin potraktowano mnie jak przypadkowego kmiota, za co mam teraz ogromne pretensje do YouTube i może lepiej, żebym teraz na gorąco nie pisał nic więcej na temat tej procedury"

Taki obrazek widnieje po przejściu pod adres kanału Uwaga! Naukowy Bełkot. | Źródło: mat. własne- pisze Myśliwiec w swoim długim poście opublikowanym na Facebooku. Youtuber mówi jednak, że na jego kanale działy się rzeczy dziwne.O 4 rano, 22 lipca, obudził go telefon z informacją, że na kanale emitowane są dziwne treści i zmieniła się jego nazwa. Mężczyzna zareagował jak należy - wylogował się ze wszystkich urządzeń. Wyłączył i włączył weryfikację dwuskładnikową. Dawid Myśliwiec zarzeka się, że aktywował ją wcześniej i nie widział żadnych nowych logowań, a jego filmy nie zostały usunięte. Po wykonaniu powyższych czynności twórca poszedł spać. Niestety...- donosi.Około godziny 20:00 Myśliwiec odebrał maila z informacją o zamknięciu konta za naruszenie wytycznych YouTube. Jakich? Nie wiadomo. YouTube nie zainteresowało się nawet tym, że tak duży kanał może mieć jakiś problem. Po prostu usunął cały kanał, zamiast pozbywać się ewentualnych treści naruszających regulamin.- pisze rozżalony twórca. Trudno nie przyznać mu racji.Na razie kanał dalej widnieje jako usunięty, a Dawid Myśliwiec nie informuje o żadnym przełomie. Oczywiście kibicujemy i mamy nadzieję, że rozgłos towarzyszący zamknięciu kanału Uwaga! Naukowy Bełkot sprawi, że zostanie on przywrócony, a Google odniesie się w jakikolwiek do sprawy.Źródło: FB