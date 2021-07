Activision Blizzard pozwane. Pracownice miały być molestowane i nękane

Pracownice Activision Blizzard molestowane i nękane

W treści pozwu odnaleźć można także informację o pracownicy Activision Blizzard, która podczas wycieczki firmowej podobno odebrała sobie życie. Wcześniej kobieta doświadczyć miała molestowania seksualnego – w tym publicznego przeglądania jej nagich zdjęć w trakcie imprezy świątecznej.





Wszystko ma dwie strony medalu. Nie inaczej jest z branżą gier, o której często usłyszeć można wręcz niedopuszczalne wieści. Na myśl przychodzi od razu zjawisko tzw. zjawisko crunchu , gdzie pracownicy zmuszani są do siedzenia w biurze po kilkanaście godzin dziennie i – w skrajnych przypadkach – finalnie nie otrzymują godziwego wynagrodzenia. Kolejnym przykładem są różnego rodzaju nękania i molestowania.Redakcja Bloomberg poinformowała, iżzostała przez stan Kalifornia. Powód?Mówi się także o popełnieniu z tego powodu samobójstwa przez jedną kobietę. Sytuacja wygląda więc bardziej niż poważnie.Jak możemy wyczytać w raporcie To niestety nie wszystko. Sama kultura pracownicza w Activision Blizzard opierać się miała na tzw. frat boy culture.(i czołgać się po boksach podczas upojenia) oraz wspólnie molestować kobiety czy nieustannie śmiać się z gwałtów. Przyznacie, iż wszystko brzmi jak z horroru.Co na to spółka?Sprawa ma jednak „zostać zbadana”. Pracownice twierdzą jednak, iż Activision Blizzard doskonale wiedziało o skandalicznych sytuacjach, ale nic z tym faktem nie zrobiło. Teraz obie strony będą musiały udowodnić swoje racje w sądzie, co pewnie zajmie trochę czasu.Źródło: Bloomberg / Foto. Activision Blizzard