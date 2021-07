Zakaz streamowania dla dzieci poniżej 16. roku życia. Zgadnij gdzie

To nie koniec obostrzeń.

Streamowanie przez dzieci w Chinach zakazane

Z początkiem lipa informowaliśmy o sytuacji najmłodszych graczy w Chinach. Tamtejsze władze nakazały producentom gier nadzorować to, o jakiej porze w ich produkcje grają dzieci. W efekcie firma Tencent ogłosiła, że nowa technologia będzie wymagała od graczy potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą algorytmu rozpoznawania twarzy . To nie koniec rygorystycznych zasad. Chiny właśnie zakazały dzieciom poniżej 16 roku życia pojawiać się w transmisjach na żywo i materiałach wideo online.Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) wydała w środę zarządzenie zakazujące osobom poniżej 16. roku życia pojawiania się w treściach na internetowych platformach streamingowych (np. Twitch) oraz wideo (np. YouTube). Władze wyjaśniają, że platformy cyfrowe będą musiały usuwać różne treści, w które zaangażowane będą osoby w określonym wieku, w tym te związane z grami, zbiórkami pieniędzy oraz niestosownymi materiałami. Ponadto wezwano platformy cyfrowe do zbadania problemie cybernękania i zachowań związanych z przemocą, które mają miejsce w ich społecznościach, forach lub grupach.CAC podaje, że decyzja została podjęta w odpowiedzi na miękką pornografię z udziałem dzieci, pojawiającą się na różnych platformach cyfrowych, takich jak Kuaishou, Tencent QQ, Taobao, Sina Weibo i Xiaohongshu. Jak widać nie ma tu żadnych serwisów amerykańskich, a wyłącznie chińskie. Wszystkie te platformy zostały ukarane grzywną i jednocześnie nakazano im usuwanie oflagowanych treści i blokowanie kont, które prezentują tego typu zawartość.Rozprawa z nieodpowiednimi treściami z udziałem w nich nieletnich ma miejsce wkrótce po tym, jak rząd publicznie poinformował, że wzmaga kontrolę nad lokalnymi gigantami technologicznymi. Rykoszetem oberwać mogą wszystkie firmy, także zagraniczne.Chińscy giganci technologiczni, w tym Alibaba i Tencent, znaleźli się pod kontrolą rządu w ostatnich miesiącach. Na Alibaba nałożono rekordową grzywnę w wysokości 18,2 miliarda juanów (blisko 11 miliardów złotych). Twórcy łącznie 33 aplikacji mobilnych trafili na celownik rządu za gromadzenie większej ilości danych użytkowników, niż uznano to za konieczne przy oferowaniu usług.Źródło: CAC