Samsung zaprasza na Galaxy Unpacked. Co tam zobaczymy?

Na pewno nie model Galaxy Note.





Samsung zaprasza na Unpacked 2021





Stało się. Samsung rozpoczął oficjalne przygotowania do premiery swoich nowych urządzeń oraz akcesoriów. Firma oficjalnie zaprosiła na wydarzenie, które odbędzie się 11 sierpnia 2021 roku o godzinie 16.Czego dokładnie możemy się spodziewać po tym wydarzeniu? Głównie premiery nowego, flagowego składanego smartfona. I nie tylko.Jakie urządzenia zostaną zaprezentowane przez Samsunga podczas wydarzenia Unpacked 2021, które odbędzie się 11 sierpnia? Między innymi smartfon Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, a także dwa, nowe inteligentne zegarki. To modele takie, jak Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic.Zgodnie z tradycją z ostatnich lat, podczas oficjalnej premiery zapewne znajdzie się również miejsce na pokazanie bezprzewodowych słuchawek z serii Galaxy Buds. Tym razem Samsung miałby postawić na drugą generację swojego urządzenia.Co ciekawe, już teraz Koreańczycy chcą, aby zainteresowani użytkownicy mogli dokonywać swoich zamówień w przedsprzedaży. Jak co roku, Samsung w ramach opisywanej akcji dorzuca całkiem przyzwoite gratisy. Wśród nich znajduje się między innymi gotówka na wymianę oraz 12 miesięcy usługi Samsung Care+. Nie zabrakło również zniżki na akcesoria towarzyszące w postaci wspomnianych słuchawek bezprzewodowych.Czy na Unpacked 2021 zostanie zaprezentowany Galaxy Note 21? To bardzo wątpliwe. Już wcześniej Samsung mówił o tym, iż będzie chciał w tym roku zrezygnować z serii Note na rzecz składanych smartfonów. Bardzo możliwe, że popularny “notes” powróci jednak już w 2022 roku. Patrząc na reakcję użytkowników związaną z decyzją Samsunga można było zauważyć, iż wielu z nich jest niezadowolonych z takiego obrotu sprawy.Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę, która odbędzie się już niebawem.Ciężko przewidzieć, jak dokładnie będą plasowały się finalne, polskie ceny, które trzeba będzie zapłacić za nowe flagowce.Źródło: Samsung / fot. zrzut ekranu ze strony Samsunga