Pozycjonowanie - jakie korzyści przyniesie Twojej firmie?

Korzyści dla biznesu.

Docieranie do potencjalnych klientów przez skuteczne pozycjonowanie

Rozpoznawalność i poprawa wizerunku

Zwiększone przychody z pozycjonowania e-commerce

Pozycjonowanie sposobem na pokonanie konkurencji

Powstaje coraz więcej biznesów online, a w związku z tym znacznie rośnie konkurencyjność w każdej branży. Marketing internetowy stał się podstawą do tego, aby zdobywać klientów. Pozycjonowanie jest jedną z tych gałęzi promowania marki w sieci, które daje najwięcej korzyści dla firmy działającej online. Poznaj zalety, które niosą ze sobą działania na nim oparte.Dobra strategia pozycjonowania będzie skutkowała większą widocznością w internecie na odpowiednie frazy kluczowe. To ich trafny wybór i działania SEO będą sprawiać, iż osoby realnie zainteresowane produktem lub usługą będą trafiały właśnie na Twoją stronę internetową. Istnienie w TOP10 w wyszukiwarce Google spowoduje, iż Twoją ofertę dostrzeże mnóstwo osób poszukujących właśnie tego, co oferujesz. Dlatego też tak ważne jest znalezienie odpowiedniej agencji SEO . Nie jest problemem zapewnienie widoczności na mało konkurencyjne frazy niezwiązane z marką, których szuka niewiele osób. W takim przypadku pozycja witryny rośnie, jednak nie ma to powiązania z osiąganiem celów biznesowych. To właśnie one są najistotniejsze dla firmy działającej online. Dlatego też konieczne jest przeanalizowanie tego, co jest szukane przez użytkowników, w jaki sposób wprowadzają oni zapytania, gdy chcą odnaleźć produkty lub usługi oferowane przez Ciebie. Kolejne działania będą miały na celu poprawę pozycji strony właśnie pod tymi frazami. Najpopularniejsze hasła będą najtrudniejsze do wypromowania, dlatego dobrze, jeśli strategia obejmuje słowa kluczowe różnego typu, które szybciej dadzą widoczność i sprzedaż. Doskonałym przykładem będą tutaj frazy long tail, czyli długiego ogona. To precyzyjne zapytania, które zawierają dodatkowe informacje, na przykład kolor i rozmiar ubrania lub konkretne specyfikacje danego modelu laptopa, jaki jest produkowany z wersjami z różnymi podzespołami. Osoby wyszukujące bardziej szczegółowo są zdecydowane na zakup w większym stopniu niż użytkownicy wpisujący ogólne frazy. Profesjonalne pozycjonowanie polega więc na trafnym dobraniu fraz – zgodnie z budżetem klienta, kilkumiesięcznym planem, możliwościami zależącymi od konkurencji, ale też poziomu optymalizacji witryny i występujących w tym aspekcie błędów.Wysokie pozycje w wyszukiwarce Google powodują, że wielu użytkowników dostrzega markę. Z czasem stają się oni coraz bardziej z nią zaznajomieni, zaczynają firmie i dobrze ją postrzegać. Część klientów nie będzie robiło zakupów na Twojej stronie od razu, ale im częściej będą na nią trafiać w wynikach wyszukiwania, tym bardziej będą o niej pamiętać. Zaistnienie w TOP10 na jak największą liczbę fraz kluczowych spowoduje, że Twój biznes będzie stawał się powszechnie znany, a współcześnie rozpoznawalność jest coraz istotniejsza. To ona prowadzi do zaufania i związania się klienta z daną marką. Widoczność to droga do popularności firmy, jednak nie mniej ważne są tu także inne działania. To na przykład wygląd strony, jakość oraz cena produktów, kwestie związane z UX. Jeśli chcesz zadbać nie tylko o rozpoznawalność, ale też większą szansę na wysoką sprzedaż, to rozważ usługę SXO.Lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania to wyższa sprzedaż. Ta zasada sprawdza się w każdym przypadku, gdyż widoczność wpływa bezpośrednio na wzrost ruchu na stronie. Im więcej osób trafi na Twoją witrynę, tym więcej zamówień zostanie złożonych. Wiele osób zwraca uwagę głównie na współczynnik konwersji, jednak bez widoczności i wzrostu ruchu nie będzie on miał dużego przełożenia na zyski. Konwersja jest działaniem użytkownika, którego oczekuje właściciel witryny. Będzie to na przykład dokonanie zakupu lub zapisanie się na newsletter. Jeśli witrynę odwiedza 200 osób, a współczynnik konwersji jest na poziomie 2%, to sprzedaż wynosi 4. Gdy konwersja wzrośnie do 4%, to sprzedaż będzie równać się 8. Konwersja wzrosła aż dwukrotnie, ale czy zwiększyło to mocno zyski? A co w przypadku, gdy konwersja będzie utrzymywała się na tym samym poziomie, ale zamiast 200 użytkowników, Twoją stronę odwiedzi ich aż 20 000? Przy konwersji na poziomie 2% sprzedasz 400 produktów. Te wyliczenia nie udowadniają, że konwersja i dbanie o nią nie są ważne. Obrazują jedynie, że konwersja bez dużego ruchu nie zapewni Ci wysokiej sprzedaży. Dlatego też warto zatroszczyć się o najlepsze miejsca w Google poprzez pozycjonowanie. To zagwarantuje odpowiedni ruch, przy którym poprawa konwersji będzie miała o wiele większe znaczenie.Firmy konkurują ze sobą na wiele sposobów. Część przedsiębiorców skupia się na obniżaniu cen, inni dbają przede wszystkim o rozbudowę mediów społecznościowych. Jednak czy bardzo niskie koszty zakupu Twoich produktów są w stanie zwiększyć konkurencyjność Twojej oferty w przypadku słabej widoczności? Nie, w ten sposób nie tylko obniżasz swój zysk, ale też nie jesteś w stanie poprzez takie działanie pokonać konkurencji, jeśli Twój sklep online będzie niewidoczny. Pozycjonowanie jest doskonałym sposobem na to, aby stać się bardziej dostrzeganym i sprawiać, że użytkownicy będą trafiali właśnie na Twoją stronę internetową. Widoczność w wyszukiwarce wyróżnia Cię na tle innych przedsiębiorstw i przyciąga użytkowników, którzy chcą dokonać zakupu. Bez skutecznego pozycjonowania niezwykle trudno jest wygrywać z konkurencją innymi metodami.