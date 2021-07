T-Mobile kusi nielimitowanym mobilnym internetem domowym

Ciekawa oferta.

Niestety, wiele gospodarstw domowych w Polsce wciąż nie znajduje się w zasięgu internetu światłowodowego. Ba, istnieją regiony, gdzie w dalszym ciągu nie można liczyć na żadnego operatora stacjonarnego. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi mobilny internet domowy. Swoją nową ofertę zaprezentowała właśnie firma T-Mobile, która kusi konsumentów nielimitowanym transferem. Choćby ze względu na to warto wziąć ją pod lupę.Internet domowy w T-Mobile świadczony jest w technologii 4G/LTE. Sprzedawany jest w ramach trzech różnych pakietów - Internet domowy S, M oraz L. Różnią się od siebie maksymalną prędkością pobierania i wysyłania danych oraz oczywiście ceną. Koszt aktywacji to każdorazowo 0 złotych.

Źródło: zrzut ekranu ze strony T-MobileW cenie abonamentu uwzględniono rabaty: 5 zł za zgody marketingowe i 5zł za zgodę na obsługę elektroniczną i terminową płatność. Co więcej, dodatkowa zniżka w wysokości 20 złotych na abonament jest przyznawana klientom posiadającym w T-Mobile umowę o świadczenie głosowych usług telekomunikacyjnych, z wyjątkiem umowy zawartej w ofercie XS.Z dostępu do sieci można korzystać w "Strefie domowej" bez limitu danych oraz, co bardzo ważne, bez zmiany deklarowanej szacunkowej prędkości przez cały czas trwania umowy. Zero tzw. "lejków". Przez strefę domową rozumie się obszar wyznaczony dla adresu świadczenia usługi o promieniu 500 metrów. Poza strefą prędkość transmisji danych ulega obniżeniu do 512 kb/s.Kuszące?Źródło: T-Mobile