Płatność BLIK na Allegro od teraz jeszcze szybsza. Niestety, nie dla każdego

Czekamy na kolejne banki.

Płatności BLIK - na Allegro wystarczy jeden klik

"Szybkość i bezpieczeństwo to słowa-klucze dla Allegro. BLIK stał się nieodzownym elementem płatności na naszej platformie i teraz, wraz z jego operatorem i największym polskim bankiem dodatkowo upraszczamy tę funkcjonalność, niezmiennie zapewniając bezpieczeństwo całego procesu transakcji"

"Klient może się czuć jeszcze bardziej komfortowo szukając ofert w sam raz dla siebie. Po prostu #BLIKnaKlik"

Polacy uwielbiają używać płatności BLIK, a sam system z dnia na dzień staje się coraz lepszy. Niedawno podpowiadaliśmy Wam, jak płacić zbliżeniowo BLIKIEM . Tym razem spieszymy donieść, iż płatności BLIKIEM na Allegro stały się jeszcze wygodniejsze. Niestety, początkowo skorzystają z nich wyłącznie klienci jednego banku.Allegro - we współpracy z Polskim Standardem Płatności, operatorem systemu BLIK oraz PKO Bankiem Polskim – udostępniło użytkownikom platformy sprzedażowej możliwość dokonywania płatności BLIKIEM bez kodu i potwierdzania w aplikacji mobilnej banku. Po wybraniu BLIKA jako metody płatności, zakup można sfinalizować jednym kliknięciem na Allegro. Do tej pory należało korzystać z sześciocyfrowego kodu inicjującego transakcję lub skrócić proces i potwierdzić płatność BLIKIEM w aplikacji mobilnej swojego banku.Użytkownicy aplikacji IKO mogą zapłacić BLIKIEM na Allegro bez konieczności podawania kodu czy zatwierdzania transakcji w aplikacji mobilnej banku, a jedynie potwierdzając płatności na Allegro. Najszybsza jak dotąd metoda płatności BLIKIEM wymaga aktywacji tej opcji w IKO (dodanie Allegro jako zaufanego sklepu) i może być realizowana po zalogowaniu klienta na jego konto Allegro. Po realizacji płatności na Allegro użytkownik zawsze otrzyma potwierdzenie jej wykonania (tzw. powiadomienie push) z aplikacji mobilnej IKO na swoim smartfonie.– powiedział Piotr Sekulski, Dyrektor ds. Technologii w Allegro.– dodał.BLIK to dziś najpopularniejsza metoda płacenia za zakupy w internecie. Tylko w 2020 roku użytkownicy zapłacili nim w sieci łącznie ponad 300 milionów razy, a klienci polskich banków wybierają go w Internecie częściej niż karty płatnicze.Źródło: Allegro