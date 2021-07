DuckDuckGo chce chronić maile internautów. Rusza Email Protection

Zapisz się już teraz.



DuckDuckGo reklamuje się jako najbardziej skoncentrowana na prywatności alternatywa dla wyszukiwarki Google. Ma swoich wiernych fanów, którzy kosztem serwowanych im czasem mniej dokładnych wyników wyszukiwania, nie przekazują cennych danych korporacji z Mountain View. Teraz firma rozszerza ofertę swoich usług stawiających na prywatność, oferowanych internautom. Wystartowała właśnie usługa Email Protection.



Email Protection od DuckDuckGo

Kojarzycie Hide My Email od Apple? To funkcja pozwalająca ukryć swój adres e-mail poprzez wygenerowanie adresu do przekazywania wiadomości dalej. Oznacza to, że za każdym razem, gdy się gdzieś zarejestrujesz, możesz użyć adresu e-mail w ramach Hide My Email, aby Twój prawdziwy adres e-mail pozostał ukryty. To idealny sposób na zatrzymanie spamu, newsletterów i zachowanie nieco większej ilości prywatności. Email Protection działa podobnie.



Internauci mogą utworzyć bezpłatny adres e-mail @duck.com i przesyłać za jego pośrednictwem maile na swój "prawdziwy" adres e-mail. DuckDuckGo podaje, że wysłane wiadomości będą miały usunięte trackery. Dlaczego więc używać tego zamiast Hide My Email firmy Apple? Przecież, przynajmniej teoretycznie, przekażemy wszystkie swoje maile DuckDuckGo.







Email Protection w akcji. | Źródło: DuckDuckGo Email Protection w akcji. | Źródło: DuckDuckGo