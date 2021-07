Koniec taniego Windowsa i innych programów na Allegro. Oto nowy regulamin

Idzie nowe.

Zmiany w regulaminie Allegro

Allegro zapowiedziało przełomowe zmiany w regulaminie. Przełomowe, bowiem zakończoną one erę "legalnych", "używanych" systemów Windows 10, sprzedawanych w podejrzanie niskiej cenie. Już od 6 września 2021 roku wejdą w życie zapisy zabraniające sprzedaży używanego cyfrowego oprogramowania (ESD) oraz OEM, takiego jak na przykład Windows 10, Office, Corel Draw i podobnych. Co więcej, ograniczenia w sprzedaży dotyczyły będą także nowego oprogramowania.Nowe oprogramowanie cyfrowe (ESD) począwszy z dniem 6 września 2021 roku wystawią na Allegro tylko autoryzowani sprzedający na kontach firmowych. Jeśli masz firmę i od 6 września chcesz sprzedawać nowe oprogramowanie cyfrowe (ESD), musisz skontaktować się z allegro pod adresem oprogramowaniekomputerowe(at)allegro.pl. W wiadomości winno znajdować się potwierdzenie, oświadczenie lub inną formę zgody na sprzedaż oprogramowania od oficjalnego dystrybutora lub właściciela praw, ewentualnie fragment umowy handlowej, potwierdzającej współpracę z oficjalnym dystrybutorem. To nie koniec nowości.