Wysyłali cegły zamiast smartfonów. Jak widać, nie skończyli dobrze

Spotka ich zasłużona kara.

Cegła zamiast smartfona

Oszustwa na OLX i innych serwisach ogłoszeniowych są w zasadzie na porządku dziennym. Plaga oszustów wykorzystujących komunikator WhatsApp do wysyłania linków i kradzieży danych do bankowości internetowej to tylko wierzchołek góry lodowej. Do rzadkości nie należą też sytuacje, w których przestępcy wysyłają paczki z zawartością inną niż deklarowana. Policjanci z mokotowskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą dokonali właśnie zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy zamiast oferowanej elektroniki wysyłali kupującym cegły.Warszawscy policjanci poinformowali o zatrzymaniu 18-latka oraz 24-latka, podejrzanych o oszustwa za pośrednictwem jednej z polskich platform sprzedażowych. Mieszkańcy Wadowic wystawiali w serwisie ogłoszenia o sprzedaży drogiej elektroniki, m.in. smartfonów oraz laptopów. Niestety, internauci dawali się namówić na przedpłatę - pod ŻADNYM pozorem nie powtarzajcie ich błędu. Konta bankowe zakładali "na słupa", wciągając w swój proceder prawdopodobnie niczego nie świadome osoby. Oszukano łącznie kilkanaście osób z całego kraju.Policjanci na początku dotarli do "słupa", na którego nazwisko założono konto w serwisie. Oszuści wykorzystywali również jego rachunek bankowy oraz dane teleadresowe, o dziwo zamieszczane także na przesyłkach. Mężczyźni zamiast elektroniki wysyłali cegły. Śledczy szybko ustalili, że w sprawę może być zamieszany znany miejscowej policji 24-latek. Mężczyzna był już wcześniej karany za różnego rodzaje przestępstw przeciwko mieniu oraz narkotykowe. 18-letni znajomy pomagał "czasami" w całym procesie.