Oto kandydaci na nowe emoji. Takich propozycji się nie spodziewałeś

Unicode Consortium doda wybrane emoji do swojej bazy w aktualizacji 14.0.

Emoji na 2022 rok

Organizacja sprawująca pieczę nad emoji

Jako że zbliża się Światowy Dzień Emoji, Emojipedia podzieliła się finalną listą emoji, które mogą trafić do bazy Unicode Consortium w najbliższej aktualizacji – aktualizacji o numerze 14.0, planowanej na przełom 2021 i 2022 roku. Lista ta obejmuje kandydatów, z których niektórzy są dość… kontrowersyjni. Przekonasz się o tym, rzucając okien ma ich grafiki.Wśród proponowanych emoji znalazły się takie, które przedstawiają topiącą się twarz, salutowanie, twarz powstrzymującą się przed płaczem, ręce tworzące kształt serca, rękę wskazującą na coś, koło ratunkowe, kulę dyskotekową, zdjęcie rentgenowskie, zjeżdżalnię i nie tylko. Największą uwagę przyciąga jednak wizerunek transseksualnego mężczyzny w ciąży. Pojawiły się też nowe warianty uścisku dłoni.Jak widać, bazę emoji czeka za kilka miesięcy bardzo mała aktualizacja, tak jak było w przypadku emoji na 2021 rok. Ma to związek z pandemią COVID-19. W 2020 roku aktualizacja o numerze 14.0 za jej sprawą została przesunięta na przełom roku 2021 i 2020. Wówczas wydano jedynie niewielką aktualizację 13.1, której emoji od maja 2021 roku są już dostępne na urządzeniach z iOS 14.5, smartfonach Google Pixel czy na Twitterze.Unicode Consortium zdecyduje, które z powyższych emoji faktycznie będą stanowić część aktualizacji 14.0, we wrześniu 2021 roku. Gdy aktualizacja 14.0 zostanie wydana, w przypadku wielu usług trzeba będzie poczekać jeszcze nawet kilka miesięcy, zanim z jej emoji będzie można skorzystać.Unicode Consortium to organizacja non-profit zajmująca się opracowywaniem, utrzymywaniem i promowaniem standardów internacjonalizacji oprogramowania. Ta, w odpowiedzi na petycję pracowników Google, w 2010 roku wprowadziła emoji do standardu Unicode. Od tego czasu możliwe jest bezproblemowe wysyłanie emoji między użytkownikami różnych platform.Na przestrzeni lat baza emoji Unicorde Consortium była wielokrotnie aktualizowana. Dzisiaj rozpoznaje ona aż 3521 emoji. Dużo, nieprawdaż? Ciekawe, jak ta sama baza będzie prezentować się na przykład za jakieś 15 lat.Światowy Dzień Emoji przypada dokładnie na jutro, czyli 17 lipca. Zamierzacie go jakoś uczcić?Źródło: Emojipedia , fot. tyt. Emojipedia