E-mail świętuje 50. urodziny. Od tego wszystko się zaczęło

Historia e-maila.

E-mail jest z nami już 50 lat

"Szanowny Panie Andrzeju, miło mi powitać Pana z Kopenhagi. Proszę pozdrowić wszystkich w CIUW."

"Panie dyrektorze, w CIUW nigdy nie było tyle radości i tylu ludzi w sali komputerowej."

Pierwszy e-mail w historii został wysłany 50 lat temu, w 1971 roku przez Raymonda Tomlinsona. Raymond Tomlinson wysłał go sam do siebie podczas testów rządowej sieci ARPANET, tworzonej na potrzeby Departamentu Obrony USA. Treść pierwszego e-maila nie była ambitna. Do dziś mówi się, że była zupełnie przypadkowa i żartuje się, że w treści wiadomości widniało coś w stylu "QWERTYUIOP". Tomlinson był też osobą, która wprowadziła symbol @ do adresu skrzynki mailowej. Co zmieniło się na przestrzeni pięciu dekad z mailami?Pierwszy wysłany e-mail był krokiem milowym dla rozwoju komunikacji cyfrowej, która połączyła cały świat. Ułatwiła ona nie tylko kontakty międzyludzkie, ale także zmieniła sposób działalności wielu firm. Jednak, wraz ze wzrostem popularności poczty elektronicznej, zwiększyła się także skala wykorzystania jej do cyberataków i SPAM-u. Pierwszy mail z reklamą wysłano jeszcze 3 maja 1978 roku. Zrobił to Gary Thuerk, który rozesłał reklamę producenta mikrokomputerów do 393 użytkowników sieci ARPANET. To właśnie tą wysyłkę potraktowano jako pierwszy w historii SPAM.Pierwszy e-mail do Polski został wysłany 17 lipca 1990 roku w Kopenhadze. Jego autorem był Tadeusz Węgrzynowski. Wysłał wiadomość do serwera PLEARN w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego, której adresatem był Andrzej Smereczyński. Co zawierała wiadomość? Pozdrowienia!W odpowiedzi pan Andrzej Smereczyński odpisał:Mówi się też o innej dacie - 20 listopada. To właśnie wtedy Grzegorz Polok i Paweł Jałocha wysłali wiadomość z CERN na adres user%chopin.decnet(at)uxplgw.cern.ch.Kolejną ważną datą w historii poczty elektronicznej był rok 2004. Wtedy firma Google uruchomiła pierwszą wersję popularnego dziś Gmaila, do korzystania z którego na początku trzeba było uzyskać zaproszenie od istniejącego użytkownika. Pamiętam doskonale, jak takie zaproszenia sprzedawano za kilkaset złotych. Mimo zaporowej ceny wielu internautów uważało, że było warto. Sam swojego Gmaila założyłem dzięki zaproszeniu.Aktualnie istnieje ponad 5 miliardów adresów e-mail, a wielu użytkowników posiada więcej niż jeden. Używane są one w równym stopniu do komunikacji służbowej i prywatnej. Szacunkowo, 4,1 miliarda użytkowników na całym świecie wysyła dziennie ok. 320 miliardów wiadomości e-mail. Niestety, e-mail to także zagrożenia.Odsetek skutecznych ataków phishingowych wzrósł z 25% do 36% w ciągu roku. Natomiast w przypadku ataków ransomware podwoił się – sukcesem kończy się 10% z nich. Eksperci Fortinet podkreślają, że poczta elektroniczna jest ściśle powiązana z operacjami biznesowymi. Dlatego firmy powinny szczególnie zadbać o jej ochronę. Bezpieczeństwo i prywatność danych ma znaczenie fundamentalne dla ich działalności. Podobną rolę kwestia ta pełni także w dalszym rozwoju komunikacji cyfrowej.Źródło: inf. prasowa, mat. własny