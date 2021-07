Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe na Facebooku przejęty. Postuje dziwne rzeczy

Co tam się wyrabia...

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku ofiarą niekompetencji admina

Przed Wami kolejny dowód na to, jak ważnym jest aktywowanie dwuetapowej weryfikacji konta na każdym swoim profilu w Internecie. Złośliwi mogą też powiedzieć, że to kolejny dowód na niekompetencje władz i wykluczenie cyfrowe Polaków. Strona Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku na Facebooku została właśnie przejęta, a zamiast zwyczajowych postów wrzuca interesujące przepisy. Żaden fanpage sądowy nigdy wcześniej nie wrzucał chyba tak ciekawego "kontentu".Ten nagłówek mógłby mieć końcówkę "...przejęty przez hakerów", jednak nie lubię stosować tego sformułowania w odniesieniu do zwykłej niefrasobliwości internautów. Wygląda na to, że jakiś Wietnamczyk (sądząc po napisach w jednym z filmów) znalazł w sieci dane do logowania, pochodzące z jakiegoś wycieku. Następnie użył ich na Facebooku i zalogował się na profil osoby będącej zarazem administratorem profilu Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku. W ten sposób profil został przejęty. Nie trzeba być hakerem, żeby zalogować się na jakieś konto, prawda?Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku publikuje filmy kulinarne i trudno oprzeć się przekonaniu, że na fanpage'u umieszczane są treści ciekawsze niż do tej pory. Mamy tu zatem propozycję podania grillowanego bakłażana, popcornu z chleba zatopionego w karmelu oraz przepis na flagową wietnamską potrawę Kho Quet. Internauci są wyraźnie rozbawieni sytuacją, aktywnie komentując posty i pozostawiając pod nimi pozytywne reakcje.