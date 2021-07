UE opracowuje "wirtualne euro". To alternatywa dla kryptowalut?

Transgraniczna waluta internetowa.





Powstaje wirtualne euro - jak będzie działać?





fot. Robert Anasch - Unsplash

Europejski Bank Centralny potwierdził, iż pracuje obecnie nad własną, transgraniczną walutą internetową - na ten moment jednak bez wprowadzenia oficjalnej, wirtualnej monety. Cyfrowe euro, które jest rozwijane przez UE ma być bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla potencjalnych użytkowników. Waluta będzie także hołdowała prywatności i wesprze wiele transakcji internetowych.Co jeszcze?Według Fabio Panetty, członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego, w dzisiejszych czasach płatności cyfrowe posiadają stosunkowo dużą barierę wejścia. Unia Europejska chce zwrócić uwagę na trwającą transformację cyfrową oraz się do niej dostosować - cyfrowe euro miałoby pomóc osobom mniej zaznajomionym z technologią na dokonywanie wirtualnych płatności oraz robienie zakupów w sieci. Bank centralny chciałby także, aby wirtualne euro działało na takich samych zasadach, jak fizyczna waluta dostępna w Unii Europejskiej.Europejski Bank Centralny twierdzi, iż nie będzie zarabiał na danych użytkowników i ich udostępnianiu. Cały proces miałby zostać odpowiednio zabezpieczony oraz kontrolowany pod względem nielegalnych działań - takich, jak pranie pieniędzy czy też finansowanie terroryzmu. Dla mniejszych firm cyfrowe euro miałoby przełożyć się na większe możliwości konkurowania z innymi przedsiębiorstwami.Co ważne, w przeciwieństwie do Bitcoina oraz jego prądożerności, zapotrzebowanie na moc dla cyfrowego euro byłoby znacznie niższe. W rzeczywistości Europejski Bank Centralny twierdzi, iż pobór energii w przypadku cyfrowej waluty na terenie UE byłby znikomy w porównaniu z kryptowalutami.Prace nad cyfrową walutą na terenie Unii Europejskiej potrwają jeszcze około trzech lat. Nieprędko zobaczymy więc tego typu technologię w realnym użytkowaniu. Stworzenie jej to jedno, a przekonanie nas do użytkowania to drugie.Nie wiadomo także, które kraje zdecydują się wykorzystać potencjał opisywanego pomysłu.Czy wirtualne euro można nazwać oficjalną alternatywą dla kryptowalut? Na pewno jeszcze nie w tym momencie.Źródło: ECB / fot. Ibrahim Boran - Unsplash