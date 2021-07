Savoir-vivre na spotkaniach online. Co nas wkurza?

Ciekawe wyniki badania.

Savoir-vivre podczas spotkań online

Co nas najbardziej rozprasza?

W co się ubieramy na spotkania online?

"Wielu uczestników spotkań online chciałoby, żeby udział w nich jak najbardziej przypominał doświadczenie spotkania na żywo"

"Dlatego zależy im na włączonej kamerze czy odpowiednim stroju. Zwróciliśmy na to uwagę i cały czas wprowadzamy na naszej platformie nowe rozwiązania, które pomagają skrócić dystans między uczestnikami spotkań i pozwolić im na jak najlepsze doświadczenia i interakcje w wirtualnych relacjach."

Jak witać się i żegnać online?

W trakcie pandemii znacząco zmienił się sposób komunikacji. Spotkania online stały się codziennością dla wielu pracowników z całego świata. Specyficzna metoda prowadzenia wideorozmów ma swoją własną "netykietę" i zasady savoir-vire. Raport przygotowany przez ClickMeeting rzuca światło na, jak internauci oceniają pewne postawy swoich współrozmówców.Według raportu ClickMeeting, polskiej firmy dostarczającej platformę do spotkań online i webinarów, na temat zasad savoir-vivre podczas spotkań online ponad połowa respondentów chciałaby, by obowiązywały na nich jasne zasady etykiety. Nic dziwnego - wideokonwersacje były dla milionów osób z całego świata czymś zupełnie nowym. Internauci biorący w nich udział nie wiedzieli często jak się zachować, a nawet jak... ubrać. Oto najciekawsze informacje z przeprowadzonego badania.Najbardziej rozpraszającą dla 66% ankietowanych przez ClickMeeting okazuje się sytuacja, gdy uczestnicy spotkania, którzy nie wypowiadają się w danym momencie, mają włączone mikrofony. Sam brałem udział w wideokonferencjach, w trakcie których ktoś nie wyłączył mikrofonu i potrafił na przykład prowadzić rozmowę przez telefon, głuchy na apele prowadzących. Aż 45% najbardziej przeszkadza, gdy osoba udostępniająca ekran nie ma przygotowanych materiałów i szuka ich będąc już "na wizji". Z kolei 23% rozprasza, gdy osoba prowadząca spotkanie nie patrzy w kamerę. Zaledwie 10% respondentów twierdzi, że nic nie jest w stanie ich rozproszyć.Zdaniem 48% ankietowanych włączanie kamery podczas spotkania online jest oznaką szacunku dla jego pozostałych uczestników. Jednocześnie, 21% przyznaje, że w ciągu ostatniego miesiąca brało udział w spotkaniu online mając na sobie piżamę, a 31% uczestniczyło w spotkaniu będąc jednocześnie w łóżku. Popularnym ubiorem na spotkania przez Internet był również dres, który wybierało 53% respondentów. Ponad 57% w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło się ubrać elegancko na spotkanie online, np. w koszulę i marynarkę. Dla 12% czynnikiem rozpraszającym jest... ubiór prowadzącego i uczestników.- mówi Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting.Tylko 4% biorących udział w badaniu rezygnuje z jakiegokolwiek powitania, a 3% - z pożegnania. 79% ankietowanych przez ClickMeeting wita się mówiąc "cześć" lub "dzień dobry", 12% pisze powitanie na czacie, a 5% macha ręką do kamery.Dla 87% respondentów ważne jest punktualne przybycie na spotkanie online i pozostanie na nim do końca. Warto o tym pamiętać.Źródło: Rocket Science