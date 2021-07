Naprawił Teslę za 700 dolarów. Firma chciała zrobić to samo za 16 tysięcy

“Drobny” serwis.





Skąd wzięła się taka różnica ceny serwisu?





Serwisowanie samochodów elektrycznych to u niektórych temat tabu. Sama gałąź serwisu związana z tymi pojazdami dopiero się rozwija. Jak jest w przypadku Tesli? Nowy przykład, który pojawił się w sieci pokazuje, że nie zawsze warto ufać cennikowi producenta. Na nim mógł się przejechać jeden z użytkowników, który postanowił naprawić swój samochód uszkodzony w wyniku uderzenia w śmieci leżące na drodze.Tesla przekazała, iż naprawa pojazdu będzie kosztowała 16 tysięcy dolarów. Okazało się, że właściciel naprawił usterkę za około 700 dolarów.Standardowa Tesla Model 3 wykorzystuje napęd na tylne koła - firma daje jednak możliwość wykorzystania innej wersji, z napędem na wszystkie koła. Jednostka napędowa znajduje się w tym przypadku z przodu, obok akumulatorów. Układ chłodzenia przebiega przez całą długość samochodu i łączy się z akumulatorem za pomocą specjalnego złącza.Właściciel Modelu 3, który zgłosił się do serwisu stał się ofiarą wycieku płynu chłodzącego na samym łączeniu akumulatora z systemem chłodzenia. Tesla nie zaoferowała naprawy usterki i zamiast tego producent zasugerował całkowitą wymianę akumulatorów - cena takiej usługi to około 16 tysięcy dolarów.Serwis Electrified Garage zdiagnozował problem i znalazł tańsze rozwiązanie. Za pomocą mosiężnego łącznika dostępnego w praktycznie każdym sklepie z narzędziami udało się naprawić przeciek. Finalnie właściciel Modelu 3 zapłacił za naprawę nie 16 tysięcy, a 700 dolarów.Tesla nie skomentowała całej sprawy i można spodziewać się, że raczej nie zobaczymy oficjalnego wyjaśnienia sytuacji ze strony firmy Elona Muska.Naprawa aut elektrycznych w przyszłości będzie musiała podlegać tym samym prawom, co chociażby smartfony oraz inne sprzęty wykorzystujące akumulatory litowo-jonowe. Obecnie serwis wspomnianych pojazdów jest drogi i zapewne taki pozostanie jeszcze przez dłuższy czas.Trzeba jednak przyznać, że 700 a 16000 to pewna różnica. I to już taka, która znajduje się na granicy przesady.Źródło: YouTube / fot. Cam Bradford - Unsplash