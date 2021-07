YouTube Shorts oficjalnie w Polsce od 14 lipca

Rusza wersja beta.



YouTube zamierza mocno konkurować z takimi platformami jak TikTok czy Instagram. Przedstawiciele najpopularniejszej na świecie platformy wideo ogłosili właśnie start usługi YouTube Shorts w Polsce.



Czym jest YouTube Shorts? To usługa do nagrywania krótkich formatów przeznaczona dla każdego, kto chce tworzyć niedługie, chwytliwe filmy tylko za pomocą telefonu. Od momentu ogłoszenia usługi Shorts we wrześniu 2020 r., została ona udostępniona w 26 krajach. Wersja beta pojawi się w ponad 100 krajach, gdzie dostępny jest YouTube.



YouTube zamierza wykorzystać swoje atuty

Użytkownicy będą mieli możliwość pobierania próbek ścieżki dźwiękowej z materiałów opublikowanych na YouTube – czyli z miliardów filmów z całego świata. Twórcy zachowają kontrolę nad swoimi materiałami i będą mogli wycofać zgodę, jeśli nie będą chcieli, by ich długie filmy były w ten sposób wykorzystywane.



Ponadto, YouTube wprowadza nowy zestaw funkcji na istniejące i nowe rynki, takie jak: dodawanie tekstu w konkretnych momentach filmu, pobieranie próbki ścieżki dźwiękowej z innych Shorts do wykorzystania we własnym filmie, automatyczne dodawanie napisów, nagrywanie do 60 sekund za pomocą kamery do Shorts, dodawanie klipów z galerii telefonu do treści nagranych przy użyciu kamery do Shorts. Przewidziano również dodawanie podstawowych filtrów w celu korekcji kolorów krótkich form - w przyszłości dodanych zostanie więcej efektów.



YouTube współpracuje również z partnerami muzycznymi, dzięki czemu artyści i twórcy mają dostęp do obszernej biblioteki utworów, których mogą używać w swoich krótkich formatach. Użytkownicy mają do dyspozycji katalogi muzyczne od ponad 250 wytwórni i wydawców z całego świata, w tym między innymi od Universal Music Group, Sony Music Entertainment i Sony Music Publishing, Warner Music Grupa i Warner Chappell Music, Believe, Merlin, Since Music, Beggars czy Kobalt.



Obecnie odtwarzacz YouTube Shorts przekroczył 6,5 miliarda wyświetleń dziennie na całym świecie.



Shorts zostaną zintegrowane z serwisem YouTube. Na przykład, jeśli użytkownik usłyszy fragment utworu w Shorts, będzie mógł łatwo znaleźć cały utwór, obejrzeć teledysk lub dowiedzieć się więcej o wykonawcy — wszystko to na YouTube.



Usługa Shorts w wersji beta będzie dostępna dla wszystkich w Polsce od środy, 14 lipca.



Źródło: YouTube