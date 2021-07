Rusza BLIK zbliżeniowy. Jak płacić nową metodą?

6 banków na start.



Banki już wkrótce udostępnią swoim klientom możliwość płacenia zbliżeniowo BLIKIEM w sklepach stacjonarnych w Polsce i na świecie. Ma być wygodnie, skorzystanie z tej możliwości przez użytkowników bankowych aplikacji mobilnych nie będzie wymagało logowania do aplikacji.



BLIK zbliżeniowy - jak działa?

Dziś płatność BLIKIEM w sklepie stacjonarnym polega wyłącznie na wpisaniu na terminalu płatniczym sześciocyfrowego kodu, a następnie zatwierdzenie transakcji w bankowej aplikacji mobilnej. Zbliżeniowy BLIK będzie dla użytkowników nowym rozwiązaniem, które ma przyśpieszyć proces płatności.



Wystarczy jedynie odblokowanie telefonu i przyłożenie go do terminala – bez wpisywania kodu, bez konieczności podpinania karty, a nawet bez połączenia z internetem czy siecią komórkową. Twórcy BLIKA wybrali technologię zbliżeniową jako najbezpieczniejszą i najwygodniejszą dla użytkownika przy płaceniu w terminalach.



Wprowadzenie płatności zbliżeniowych to efekt wykorzystania technologii Mastercard. Użytkownicy BLIKA będą płacić w ten sposób nie tylko w Polsce, ale także w każdym terminalu zbliżeniowym z logo tej organizacji płatniczej na świecie.



Z BLIKA zbliżeniowego skorzystać może każdy użytkownik aplikacji mobilnej banku na platformie Android, na urządzeniu które obsługuje funkcję NFC (Near Field Communication).



Jesteśmy gotowi do realizowania płatności zbliżeniowych. Poszczególne banki na polskim rynku będą udostępniały tę możliwość swoim klientom sukcesywnie. Co ważne, bez względu na bank rozwiązanie będzie wszędzie działać tak samo. Nasi użytkownicy zapłacą zbliżeniowo na całym świecie. Jesteśmy naprawdę podekscytowani efektem pracy wielu podmiotów, które wspólnie tworzą właśnie przełomowe rozwiązanie na rynku płatności. Dajemy użytkownikom BLIKA najlepsze możliwe rozwiązanie do płatności zbliżeniowych telefonem. Wierzymy, że na zawsze zmieni ono sposób płacenia w terminalach płatniczych oraz przyspieszy i upowszechni wykorzystywanie do tego urządzenia mobilnego. - komentuje Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.



BLIK zbliżeniowy w 6 bankach

Już w najbliższym czasie (nie sprecyzowano dokładnej daty uruchomienia usługi) płatności zbliżeniowe BLIK udostępni swoim klientom 6 banków – Alior Bank, ING Bank, Bank Millennium, mBank, PKO Bank Polski i Santander Bank Polska. Dostęp do usługi jest otwarty dla każdego banku oferującego BLIKA.



Jak płacić BLIKIEM zbliżeniowo

Wymagana jest aplikacja mobilna banku na platformie Android, na urządzeniu które obsługuje funkcję NFC (Near Field Communication).



Wymogiem wywołania płatności, ze względów bezpieczeństwa, będzie posiadanie aktywnej blokady urządzenia – czyli zabezpieczenie telefonu kodem, odciskiem palca lub biometrią twarzy. Aby zapłacić wystarczy po odblokowaniu zbliżyć telefon do terminala płatniczego (w telefonie musi być oczywiście włączona funkcja NFC). Telefon nie musi nawet znajdować się w zasięgu sieci komórkowej, nie musi mieć w czasie płatności połączenia z Internetem.



Usługa jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej banku na smartfonie. Każdy, kto do tej pory płacił BLIKIEM z wykorzystaniem kodu teraz może to zrobić zbliżeniowo – wystarczy jednorazowo aktywować w aplikacji mobilnej płatności zbliżeniowe BLIK.



