Apple grozi opuszczeniem Wielkiej Brytanii

Chodzi oczywiście o pieniądze.

“Apple powinno zastanowić się nad warunkami i zdecydować, czy słuszne jest je zaakceptować, czy opuścić rynek brytyjski. Możliwe, że ostateczne ustalenia sądu będą nie do zaakceptowania z handlowego punktu widzenia”

Niższe podatki

Mimo wszystko, Apple nie może narzekać na to, ile pieniędzy płacić musi rządowym instytucjom w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że spółki Apple Retail UK i Apple UK, zapłaciły w 2020 roku tylko nieco ponad 9 milionów funtów podatków, przy ogólnej sprzedaży wynoszącej 1,1 miliarda funtów. Jest to spowodowane wyższymi kosztami, do których miała przyczynić się sytuacja pandemiczna.



„Jako największy podatnik na świecie, płacimy wszystkie należne podatki zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi każdego kraju na całym świecie” - odpowiedział na zarzuty mediów rzecznik Apple.



Według danych Statcounter, urządzenia mobilne Apple stanowią niemal dokładnie połowę całego rynku (49,97 procent).



7 miliardów dolarów - tyle żąda od Apple firma Optis Cellular Technology, która posiada kilka patentów związanych z technologią 3G i 4G LTE. Brytyjski sąd wkrótce ma rozstrzygnąć, czy gigant technologiczny musi zapłacić za korzystanie z zastrzeżonych rozwiązań i ile. Jeśli okaże się, że płatność jest wymagalna, a Apple jej nie zapłaci, dostanie zakaz sprzedaży swoich produktów i usług na terenie Wielkiej Brytanii.Gigant z Cupertino nie boi się jednak tej wizji, co więcej, jak donosi brytyjski This is Money, prawnicy reprezentujący firmę grożą, że w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy, Apple może całkowicie opuścić brytyjski rynek. Opłaty patentowe w podanej wysokości zostały nazwane “niedopuszczalnymi”.- stwierdziła Marie Demetriou, prawniczka reprezentująca Apple Na ostatniej rozprawie, sędzia prowadzący sprawę zapowiedział, że Apple “może być rozczarowane” kwotami, jakie będą musiały zostać uiszczone. Ostatecznego rozstrzygnięcia sporu możemy jednak spodziewać się dopiero w 2022 roku.