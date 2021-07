Ekipa Friza wysadziła auto, ale na YouTube są więksi kozacy

Hit na skalę... Polski.



Jednym z najprostszych sposobów na zyskanie zasięgów na YouTube, TikToku i innych popularnych mediach społecznościowych, jest zniszczenie czegoś wartościowego. Niezależnie od tego jak jest to oceniane przez internautów, stanowi szalenie skuteczną metodę na rozgłos. Tym razem po ten środek zgarniania atencji sięgnęła popularna wśród nastolatków Ekipa, która postanowiła zniszczyć Audi TT. Spokojnie, nie najnowszy model. Na polskim YouTube aż tak wiele nie trzeba, aby materiał obejrzało ponad milion osób.



Ekipa wysadziła Audi TT

Audi TT stanowiło prezent od Karola "Friza" Wiśniewskiego dla innego członka Ekipy, Wujka Łukiego. Żart polegał na tym, że obdarowany nie darzy marki wielką sympatią. W związku z tym darczyńcy, po uprzednim złożeniu mu życzeń, postawili przed Wujkiem Łukim ciekawy wybór. Mógł zatrzymać samochód lub zdecydować się na jego dewastację. Totalną.



Youtuberzy poinformowali, że w Audi TT znajdują się 4 kilogramy trotylu oraz 100 litrów benzyny. Wujek Łuki miał tylko nacisnąć przycisk, który doprowadził do detonacji ładunku. Przed eksplozją dowiedzieliśmy się, że z samochodu spuszczono płyny eksploatacyjne i wyjęto z niego silnik.



Stosunek łapek w górę do łapek w dół wynosi 131 tysięcy do 4 tysięcy. To doskonały dowód na to, jak prosta i niewyszukana rozrywka bawi obecnie polską młodzież. Przypominam, że ci sami ludzie kpią z "boomerów" śmiejących się do łez przy kabaretach. Dramat.