Apple najbardziej wartościową firmą świata. To przez przejściówki

Wszyscy Ci, którzy wieszczyli koniec amerykańskiego producenta znów mają powody do niezadowolenia - Apple pobiło bowiem kolejny rekord wyceny i stało się najbardziej wartościową marką na świecie. Zamykając ostatnią sesję na poziomie 144,57 dolara za aukcję, firma ustanowiła swój oficjalny rekord - przyjmując wartość na poziomie 2,4 biliona dolarów.To bardzo szybki wzrost, szczególnie biorąc pod uwagę, iż zaledwie w 2018 roku Apple przekroczyło wartość 1 biliona dolarów.Co czeka dalej amerykańskiego producenta?Dokładnie 2 sierpnia 2018 roku Apple stało się pierwszą firmą notowaną na giełdzie, która przekroczyła wartość 1 biliona dolarów. W ciągu ostatniego roku cena pojedynczej akcji wzrosła o prawie 51 proc. I to pomimo pandemii! Pod koniec kwietnia 2021 roku Apple zgłaszało rekordowe zyski. Sprzedaż iPhone’a, pomimo stosunkowo małych innowacji w modelu 12 i 12 Pro wzrosła o 65 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei popularność iPada oraz jego sprzedaż wzrosła o 79 proc.Żadna inna firma nie może się pochwalić takimi statystykami.Wycena na poziomie 2,4 biliona dolarów sprawia, iż Apple wyprzedza innych gigantów, takich jak między innymi Google, Microsoft, Facebook czy Amazon. Niektórzy analitycy twierdzą, iż Apple obecnie zaczyna się rozkręcać. a sama wartość firmy w najbliższych miesiącach będzie tylko i wyłącznie rosła. W tym przypadku coraz większa popularność ma wiązać się z dostarczeniem na rynek przez amerykańskiego producenta tańszych wariantów iPhone’a oraz zupełnie nowych akcesoriów. Oczekuje się także, iż Apple w najbliższych latach pokaże dwa zestawy do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, które na dobre scementują działania producenta w sferze produktów konsumenckich.Szef Apple Tim Cook jest również pewny swego w kwestii polityki i filozofii Apple powiązanej z prywatnością użytkowników.Można spodziewać się, że amerykańska marka nie pozostanie na pułapie 2,4 biliona dolarów.Źródło: Bloomberg / fot. Sayan Gosh - Unsplash