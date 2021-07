Twoje rekomendacje na YouTube są słabe? No to nie jesteś sam

Ciekawy raport od Mozilli.





System rekomendacji na YouTube musi doczekać się zmian





fot. Azamat E - Unsplash

Wygląda na to, że Google wciąż nie może polegać na swoim silniku odpowiedzialnym za rekomendację treści w serwisie YouTube. Mozilla wykorzystała anonimowe zgłoszenia od użytkowników i stworzyła raport, który wskazuje na to, że rekomendacje pojawiające się na stronie głównej wspomnianego serwisu wyglądają kiepsko - nie tylko na moim i Twoim komputerze.Co ciekawe, w krajach posługujących się językiem innym niż angielski dochodzi również do innego problemu.Obecnie YouTube oferuje narzędzia, które pozwalają użytkownikowi na samodzielne moderowanie swojego strumienia z treściami oraz zgłaszania radykalnych materiałów wideo oraz tych, które nie są zgodne z regulaminem. Mozilla postanowiła pójść o krok dalej i sprawdziła, jak dokładnie wygląda to w praktyce. Dzięki rozszerzeniu RegretsReporter, firma zebrała dane od użytkowników. Wyniki raczej nie będą napawały programistów YouTube’a optymizmem.Dane zebrane od ponad 3 tys. osób z całego świata pokazują, że na stronie głównej, w rekomendacjach YouTube’a nawet 12 proc. wyświetlanych treści mogą stanowić materiały naruszające zasady serwisu. Dodatkowo, niemalże wszyscy użytkownicy zgłaszali, iż na ich liście wyświetlanych multimediów znalazł się co najmniej jeden materiał na temat, którego nigdy wcześniej nie oglądali oraz nie “ruszali”.Co ciekawe, ilość kiepsko dopasowanych treści oraz filmów naruszających regulamin była wyświetlana o 60 proc. częściej w przypadku osób nie posługujących się językiem angielskim.YouTube w oświadczeniu dla NBC News twierdzi, iż od 2020 roku wprowadził około 30 różnych zmian, które miały wpłynąć na zmniejszenie rekomendowania szkodliwych i słabych jakościowo treści na stronie głównej każdego z użytkowników.Jak widać póki co się to nie udaje. W moim przypadku faktycznie w ostatnim czasie jest lepiej, jednak największy procent pokazywanych filmów stanowią te, które już obejrzałem - w całości lub częściowo.Jak to dokładnie wygląda u Was?Źródło: Mozilla / fot. Rachit Tarik - Unsplash