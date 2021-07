Ewolucja BSOD. Zobacz wszystkie niebieskie ekrany śmierci (wideo)

Porcja ciekawostek.

Niebieskie ekrany śmierci od Windows 1.0 do Windows 10

Odpowiedź na pytanie o to, dlaczego ekran śmierci jest niebieski, przedstawialiśmy we wpisie prezentującym krótką historię BSOD . Tym razem chciałbym Was zainteresować tym, jak dokładnie ewoluowała znienawidzona przez użytkowników systemów Windows plansza. Youtuber prowadzący kanał Windows Expert przygotował materiał, na którym zaprezentowano wszystkie wersje niebieskich ekranów śmierci.Niebieski ekran śmierci nie zawsze był niebieski i aby się o tym przekonać, wystarczy obejrzeć poniższe nagranie. Zaprezentowano na nim to, jak wygląda BSOD w:Jak za chwilkę się przekonacie, Niebieski ekran śmierci w formie jaką zna większość osób zadebiutował dopiero w systemie Windows 95.Zainstalowaliście już może testową wersję Windows 11 ? Jeśli tak, to czy ktoś z Was natknął się na BSOD w tym właśnie wydaniu OS-u?Źródło: YouTube