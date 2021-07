Zakupy na AliExpress już z podatkiem VAT. Sprawdź nowe zasady

Warto znać nowe zasady.

AliExpress naliczy VAT automatycznie

Od 1 lipca w całej Unii Europejskiej działa, którego celem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE przy jednoczesny uproszczeniu rozliczeń VAT.Nowe unijne przepisy uniemożliwią napływ do krajów UE paczek bez VAT i uproszczą formalności związane z handlem w Internecie pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że towary zamawiane za pośrednictwem AliExpress od 1 lipca objęte są podatkiem VAT. Jak jest on naliczany? Sprawdźmy.Popularne AliExpress przygotowało się do wdrożenia pakietu e-commerce, co oznacza, że podatek naliczany jest w wygodny sposób - jest już na etapie finalizacji zamówienia. Klient płaci kwotę z podatkiem VAT (23%) i nie musi martwić się, że spotkają go dodatkowe opłaty celno-skarbowe, gdy przesyłka dotrze do kraju.Warto zauważyć, że na karcie produktu wciąż widnieją ceny netto (bez podatku VAT), dopiero po dodaniu go do koszyka, wyświetla się finalna cena z VAT.