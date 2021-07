Ocean zapłonął. Niesamowity widok w Zatoce Meksykańskiej (wideo)

Potęga żywiołu.

W piątkowy poranek czasu meksykańskiego doszło do poważnej awarii jednego z podwodnych gazociągów, znajdujących się w Zatoce Meksykańskiej. Odcinek gazociągu usytuowany w pobliżu Półwyspu Jukatan eksplodował, a w wyniku wybuchu na powierzchni oceanu zagościł piękny i przerażający krąg ognia. Materiały prezentujące spektakularne zjawisko obiegły Internet.Eksplozja nastąpiła na odcinku łączącym rurociąg z platformą wiertniczą firmy Pemex. W incydencie na szczęście nikt nie ucierpiał, ale towarzyszące mu efekty wizualne wprawiały w niepokój.Meksykański koncern naftowy Pemex błyskawicznie wysłał na miejsce wybuchu statki gaśnicze, które podpływając na odległość zaledwie kilkunastu metrów od pożaru, starały się go ugasić. Pięciogodzinna akcja wspierana także przez samoloty gaśnicze przyniosła oczekiwany rezultat, a żywioł udało się finalnie okiełznać.Pemex zapewnia, że w wyniku awarii nie doszło do wycieku oleju. Wszczęto już dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn groźne wyglądającej usterki.Źródło: Internet