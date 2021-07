Długo wyczekiwana nowość w aplikacji InPost. Niestety, nie jest darmowa

Paczkomaty z nową opłatą.

Zapłać, a przesyłka poczeka w Paczkomacie dłużej

Funkcjonalność pozwala na wydłużenie pobytu paczki w Paczkomacie o 24 h za opłatą 6,50 zł netto (7,99 zł brutto), niezależnie od wielkości przesyłki. Płatności dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji. Płatności za tę usługę dokonuje odbiorca przesyłki.

Mam dobre wieści dla osób korzystających z Paczkomatów. Wczoraj opublikowano nowy regulamin usługi InPost Paczkomaty 24/7, a wśród zmian w aplikacji mobilnej pojawiła się długo wyczekiwana funkcja przedłużenia czasu na odbiór przesyłki, niestety nie jest ona darmowa.Standardowy czas na odbiór przesyłki z Paczkomatu to 48 godzin. Zdarza się jednak, że zapomnimy o paczce, lub po prostu nie znajdziemy czasu, aby ją odebrać. Co wtedy? Niestety, przesyłka wraca do odbiory, a za kolejne nadanie trzeba zazwyczaj dodatkowo zapłacić. InPost dostrzegł ten problem i wprowadził w swojej aplikacji mobilnej nową funkcjonalność.Zgodnie z nowym regulaminem usługi InPost Paczkomaty 24/7, odbierający będzie mógł wydłużyć czas pobytu paczki w Paczkomacie.- czytamy w oficjalnym komunikacje.InPost zaznacza również, że w związku z uruchomieniem opcji przedłużenia czasu pobytu paczki w Paczkomacie w aplikacji mobilnej, wyłączona zostanie obecna usługę przedłużenia czasu pobytu paczki w Paczkomacie za pomocą SMS Premium (11,07 zł brutto).Powyższe modyfikacje wchodzą w życieŹródło: InPost / foto. InPost