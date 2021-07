Gettr to nowy Twitter stworzony przez zespół Donalda Trumpa

gettr.com

Twitter był szablonem

gettr.com



Poza stroną internetową, użytkownicy mają już do dyspozycji aplikację na



Źródło:



Poza stroną internetową, użytkownicy mają już do dyspozycji aplikację na Androida i iOS, która także obecnie znajduje się w fazie beta. Finalna wersja, zarówno strony, jak i aplikacji, ma zostać oddana użytkownikom 4 lipca. Póki co, w serwisie nie ma jeszcze oficjalnego konta Donalda Trumpa.Źródło: politico.com / fot. tyt. Unsplash

Gettr jest dowodzone przez Jasona MIllera, byłego rzecznika prasowego Trumpa, co jest głównym dowodem świadczącym o tym, że może on być zamieszany w jego powstanie. Kolejnym są najpopularniejsze hasztagi używane przez użytkowników, czyli #trump oraz #virusorigin.Przypomnijmy, że Trump został zbanowany na wszystkich liczących się platformach społecznościowych z powodu kontrowersyjnych wpisów, w niektórych przypadkach nawołujących do nienawiści.Nie da się ukryć, że twórcy Gettr czerpali garściami z najpopularniejszego portalu społecznościowego wśród polityków, czyli Twittera. Bliźniacze są zarówno zasady działania, jak i funkcjonalności.Publikowane posty mogą mieć długość do 777 znaków oraz można w nich zamieszczać filmy o długości do trzech minut. W przyszłości jest też planowane uruchomienie obsługi transmisji na żywo. Portal jest na razie w fazie rozwojowej, o czym świadczy chociażby fakt, że nie udało mi się założyć na nim konta przez błąd przy rejestracji.