NFT z kodem źródłowym World Wide Web sprzedany za 5,4 miliona dolarów

Tak, to się stało.

World Wide Web – niezły kawałek historii

NFT – co to takiego?

#AuctionUpdate One of the most historically significant digital artefacts ever sold, an NFT of the source code for the Web has brought $5.4 million. Offered by Sir Tim Berners-Lee, proceeds will benefit initiatives that Sir Tim & Lady Berners-Lee support.#ThisChangedEverything — Sotheby's (@Sothebys) June 30, 2021

Kod źródłowy i nie tylko

23 czerwca bieżącego roku w sieci wystartowała nietypowa aukcja. Aukcja, której przedmiotem był… token NFT z kodem źródłowym World Wide Web – usługi sieciowej, bez której Internet jako taki wyglądałby dziś zapewne zupełnie inaczej. Na przestrzeni kilku dni cenę tokenu podbito do astronomicznych wartości. Ostatecznie sprzedano go za aż 5,4 miliona dolarów.Jak, mam nadzieję, wielu z Was wie, nazwa World Wide Web, czyli WWW, nie jest synonimem wyrażenia Internet. Według Wikipedii World Wide Web to hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C, czyli po prostu usługa sieciowa tego samego rodzaju, co chociażby poczta elektroniczna. Internet z kolei definiowany jest jako ogólnoświatowy system połączeń między komputerami, określany również jako sieć sieci.Twórcą World Wide Web jest brytyjski inżynier i naukowiec sir Tim Berners-Lee. To właśnie on sam postanowił wystawić na aukcję NFT z kodem źródłowym usługi.NFT to bazujące na technologii blockchain tokeny odzwierciedlające unikatowość i wartość nabytych zasobów. NFT jest skrótem od wyrażenia Non-fungible Tokens oznaczającego to, że mowa o tokenach niewymienialnych – takich, których nie można wymienić na pieniądze, ani nic innego. Ze względu na ten fakt, a także na to, że każdy NFT jest unikalny w stosunku do pozostałych tokenów w danym łańcuchu, takie tokeny są wykorzystywane w branży kolekcjonerskiej, ponieważ ułatwiają weryfikację autentyczności danych zasobów (dzieł sztuki itp.).Co ciekawe, kod źródłowy World Wide Web od 1993 roku jest kodem otwartoźródłowym, ale mimo to jego NFT przyciągnął ogromne zainteresowanie. Już w pierwszym dniu aukcji otrzymał on 41 ofert. Wówczas jeden z licytatorów pragnął kupić go za 2,2 miliona dolarów. Sześć dni później token sprzedano za wspomniane 5,4 miliona dolarów (około 20,5 miliona złotych).Co istotne, omawiany token zawiera nie dość że oryginalne pliki zawierające 9,555 linijek kodu WWW napisanych przez sir Tima Bernersa-Lee, to także 30-minutową, animowaną wizualizację procesu pisania tego kodu, list jego autora opisujący cały proces tworzenia usługi, a także cyfrowy plakat kodu w raz z grafiką przedstawiającą autograf sir Tima. Każdy z „przedmiotów” został dodatkowo cyfrowo podpisany.