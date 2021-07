Glovo Prime - płacisz 12.99 zł i masz nieograniczone dostawy przez miesiąc

Nowa subskrypcja już w Polsce.

Co zawiera abonament i jak z niego skorzystać?

W Glovo nieustannie poszukujemy sposobów na poprawę przystępności naszych usług. Dzięki Prime użytkownicy będą mogli otrzymać nieograniczone darmowe dostawy z ponad 5000 sklepów w zamian za niewielką miesięczną opłatę abonamentową. Prime sprawia, że Glovo jest bardziej dostępne i wygodne niż kiedykolwiek wcześniej, a także przybliża nas do bycia codzienną opcją dla naszych użytkowników

Usługi subskrypcyjne wdzierają się szturmem niemal w każdą dziedzinę naszego życia. Do platform VOD zdążyliśmy się już przyzwyczaić, ale taka forma rozliczenia obejmuje już nawet nasz domowy sprzęt (np. tusz do drukarki HP ). Na polskim rynku debiutuje właśnie kolejna usługa subskrypcyjna -To miesięczny abonament, dzięki któremu użytkownicy mogą korzystać z darmowych dostaw oraz ofert z ulubionych restauracji czy sklepów partnerskich. Usługa została już wcześniej uruchomiona m.in. na rynku hiszpańskim, od dzisiaj mogą skorzystać z niej także polscy użytkownicy.Glovo Prime to usługa gwarantująca nie tylko nieograniczoną darmową dostawę, ale także wachlarz specjalnych ofert dedykowanych restauracjom oraz sklepom partnerskim. Skorzystanie z abonamentu jest proste – wystarczy wybrać tę opcję w pasku bocznym aplikacji, opłacić pierwszy miesiąc i... gotowe. Sklepy oraz punkty partnerskie, które objęte są pakietem Glovo Prime, zostały wyróżnione w aplikacji fioletowym znaczkiem.Z usług abonamentowych Glovo można zrezygnować w dowolnej chwili, bez konieczności dodatkowych formalności. Miesięczna subskrypcja to koszt. Obejmuje dostawy na terenie całej Polski, a lista sklepów i punktów partnerskich zależna jest od lokalizacji użytkownika.Oferta obejmuje sklepy i restauracje w przypadku zamówieńoraz zakupy spożywcze w przypadku zamówień powyżej 60 zł.- komentuje Carlos Silvan, menedżer generalny Glovo na Polskę.Źródło: Glovo