Na YouTube obejrzymy za darmo transmisje Ligi Mistrzyń UEFA

Umowa podpisana.

YouTube ma coraz większe ambicje, aby być realną alternatywą dla telewizji czy płatnych serwisów streamingowych. Platforma należąca do Google chce również istnieć na polu transmisji wydarzeń sportowych na żywo.DAZN i YouTube nawiązali współpracę, która umożliwi transmisję Ligi Mistrzyń UEFA. Popularna platforma streamingu wydarzeń sportowych nabyła globalne prawa do transmisji UEFA Women's Champions League i została gospodarzem rozgrywek na kolejne cztery sezony,Przez pierwsze dwa sezony (2021-23), fani i fanki będą mogli oglądać na żywo i na żądanie(od fazy grupowej wzwyż) - zarówno na platformie DAZN, jak i bezpłatnie na kanale YouTube DAZN. Przez ostatnie dwa sezony (2023-25), wszystkie 61 meczów będzie transmitowanych na żywo przez DAZN, a 19 meczów zostanie udostępnionych za darmo na kanale YouTube DAZN.Wieloletnia umowa zapewnia DAZN wyłączne prawa na całym świecie, z wyjątkiem regionu MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna) – gdzie prawa obejmują wyłącznie klipy i skróty najważniejszych momentów – oraz Chin i ich terytoriów.DAZN, YouTube i UEFA zapraszają fanów do subskrypcji uruchomionego zupełnie nowego kanału na YouTube - DAZN UEFA Women's Champions League , gdzie transmitowane będą wszystkie mecze.Źródło: YT