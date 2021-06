Starlink ma spółkę także w Polsce, Elon Musk przygotowuje się do wejścia na nasz rynek

Okazuje się, że SpaceX Elona Muska nie zamierzał iść na łatwiznę i posiłkować się zarejestrowaną w Irlandii spółką Starlink Internet Services Ireland Limited. Już od 11 maja 2021 roku można znaleźć wpis w bazie KRS o Starlink Poland Sp. z o.o., którego siedziba mieści się nieopodal warszawskiej stacji metra Politechnika, a w jej zarządzie zasiada wyłącznie dyrektor ds. HR i operacji biznesowych SpaceX, czyli Ashley Dreyer. To wieloletnia zaufana współpracowniczka Elona Muska.Biuro prasowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej w odpowiedzi na zapytanie Wprost odpowiedziało, że "SpaceX zwrócił się w maju z zapytaniem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o dostępność częstotliwości oraz o określenie warunków technicznych celem uzyskania pozwolenia radiowego na potrzeby projektu Starlink." Podobno na razie wyłączne w formie wniosku roboczego, a formalny jeszcze nie wpłynął. Zapewne to tylko kwestia czasu i wszystkie procedury będą dopełnione przed datą startu usługi.

Możliwość korzystania w Polsce ze Starlink zapewne jeszcze w tym roku, ale cena nie jest zbyt niska / Foto: Instalki.pl - Starlink

Starlink może być dobrą, ale drogą alternatywą w miejscach o słabym dostępie do Internetu

Polski oddział Starlink, którego 99 proc. udziałów posiada Starlink Holdings Netherlands B.V., a jego rzeczywistym beneficjentem jest Elon Musk, wykazuje sektor swojej działalności jako telekomunikację satelitarną i sprzedaż detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego. Oczywiście ten drugi dział jest wymagany, aby dystrybuować pakiety startowe Starlink, w których skład wchodzi między innymi specjalna antena satelitarna przystosowana do wymiany sygnału z szybko poruszającymi się na orbicie satelitami. Starlinki wcale nie mają orbit geostacjonarnych jak większość usługowych satelitów, więc poruszają się względem obserwatora z powierzchni ziemi, a użytkownik musi co jakiś czas przełączać się do nowego satelity.Można przypomnieć też o możliwości wstępnej rejestracji również dla Polaków na oficjalnej międzynarodowej stronie Starlink i cenie, która jest naprawdę wysoka. Jednak w przypadku braku możliwości posiadania światłowodu czy innego w miarę szybkiego łącza, nawet bardzo drogi Starlink, który docelowo ma osiągać aż 1 Gb/s (a już niedługo średnio około 300 Mb/s), może być dobrą opcją.Wbrew pozorom w wielu miejscach Polski wciąż są białe plamy bez dostępu do szybkiego Internetu. O ile tylko nie odstrasza was konieczny depozyt w wysokości 449 złotych, opłata początkowa ze sprzęt wynosząca 2269 złotych i miesięczny abonament w wysokości 276 złotych, to nawet w tej chwili możecie wyrazić chęć włączenia się do grona abonentów Starlink.Źródło: Wprost Biznes / Starlink