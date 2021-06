AliExpress od jutra będzie doliczało VAT do ceny produktów. Znamy nowe zasady

Wszystko zdrożeje.

AliExpress - VAT opłacisz podczas zamówienia

Wysokość podatku na stronie z podsumowaniem zamówienia / foto. AliExpress

Dziś rano informowaliśmy, że od 1 lipca zdrożeją zakupy z Azji , mowa o drobnych towarach kupowanych za pośrednictwem popularnych platform handlowych, jak. To efekt wdrożenia pakietu e-commerce, którego celem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE przy jednoczesny uproszczeniu rozliczeń VAT.Właśnie dowiedzieliśmy się, jak nowe prawo wpłynie na zakupy na AliExpress.AliExpress dostosowało swoją platformę do nowych unijnych przepisów. Od 1 lipca podatek VAT będzie doliczanydla towarów w cenie do 150 euro. Zasada ta dotyczy towarów wysyłanych spoza Unii Europejskiej oraz, z terenu UE w przypadku, gdy sprzedawca ma siedzibę poza Unią.W praktyce oznacza to, że podatek VAT (w Polsce 23%) doliczony zostanie, również towarów wysyłanych z europejskich magazynów.Gdzie znajdziemy informacje o wysokości podatku? Wartość podatku będzie widoczna na stronie z podsumowaniem zamówienia.Tutaj obowiązują dotychczasowe zasady, opłaty celno-skarbowe należy uiścić w momencie odbioru przesyłki w kraju docelowym.W tym przypadku AliExpress nie może automatycznie naliczyć podatku więc należy spodziewać się, że Poczta Polska lub inny operator pocztowy zgłosi przesyłkę do odprawy celnej.