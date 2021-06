Zakupy z AliExpress zdrożeją. VAT również od mniejszych przesyłek od 1 lipca

Nowe przepisy wchodzą w życie.

VAT od 1 lipca również dla mniejszych przesyłek

"W czasie rosnących obrotów handlu internetowego kluczowe jest dostosowanie prawa do jego specyfiki. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Wdrożenie pakietu e-commerce wyrówna szanse pomiędzy uczciwie działającymi firmami, a konkurencją, która zalewa polski rynek tańszymi paczkami. Dzięki temu uczciwi przedsiębiorcy, nie będą eliminowani z rynku"

Co z paczkami wysyłanymi z magazynów w UE?

Od 1 lipca zdrożeją zakupy z Azji, mowa o drobnych towarach kupowanych za pośrednictwem popularnych platform handlowych, jak. To efekt wdrożenia pakietu e-commerce, którego celem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE przy jednoczesny uproszczeniu rozliczeń VAT.W ramach pakietu w całej Unii Europejskiej zlikwidowano zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.Ministerstwo Finansów poinformowało, że polska implementacja unijnych rozwiązań zawarta w pakiecie e-commerce zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 r.– komentuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce.MF zapewnia, że system poradzi sobie z olbrzymią ilością paczek, które wymagają odprawy w nowym modelu odpraw e-commerce. Nad zmianami w tym obszarze pracowano od wielu miesięcy. Od 1 lipca dostawcy przesyłek zmodyfikują zasady zgłaszania do KAS przesyłek e-commerce, ale przede wszystkim Poczta Polska zinformatyzuje procesy po swojej stronie i będzie zgłaszać przesyłki elektronicznie do odprawy celnej z wykorzystaniem obsługiwanego przez KAS systemu AIS/e-COMMERCE.Przesyłki z AliExpress i innych azjatyckich platform handlowych, które zaczną docierać do odbiorców po 1 lipca będą objęte podatkiem VAT. Wówczas przekonamy się, jak działa nowy system i czy faktycznie uda się objąć dodatkowymi opłatami wszystkie paczki.Sprzedawcy spoza UE będą mogli skorzystać z rozliczenia VAT w międzynarodowym handlu online za pomocąw ramach nowych procedur One Stop Shop (OSS) oraz Importowy One Stop Shop (IOSS). Co to oznacza dla kupujących? Produkty oferowane przez zarejestrowanego sprzedawcę będą zawierały już wszystkie opłaty, w tym podatek VAT, a kupujący będzie miał pewność, że nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów, gdy przesyłka dotrze do Polski.Miejmy nadzieję, że sprzedawcy będą w jasny sposób informować, czy dany towar zawiera już unijny podatek. Będzie to spore ułatwienie dla klientów.Osoby kupujące za pośrednictwem AliExpress z pewnością zauważyły, że od jakiego czasu coraz więcej towarów można zamówić z opcją dostawy bezpośrednio z lokalnego magazynu ulokowanego w Polsce, Hiszpanii czy Francji.Chińscy sprzedawcy spodziewając się nadchodzących przepisów wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli masowo sprowadzać towar do lokalnych centrów dystrybucyjnych.Tetrycznie przesyłki te nie będą objęte podatkiem VAT, gdyż wysyłane są z terenu Unii Europejskiej. Czy faktycznie tak będzie? O tym przekonamy się już niebawem.