Allegro wkrótce z grupami rodzinnymi i zmianami dla biznesu. Podziel się smartem

Już za mniej więcej dwa tygodnie największa firma świadcząca usługi e-commerce w Polsce, czyli Allegro, znów zmieni swój regulamin. Nowości powinny być najbardziej interesujące dla zwykłych prywatnych odbiorców korzystających z Allegro Smart, ale też użytkowników firmowych głównie kupujących towary i usługi, a nie będących samemu sprzedawcami.Najważniejszą zmianą ma być wprowadzenie grup rodzinnych. Będzie można zaprosić podając adresy e-mailowe osóby z naszego otoczenia. Wiąże się z tym kilka udogodnień. Przy włączonym pakiecie Allegro Smart! automatycznie wszyscy członkowie grupy mają do niego dostęp. Będą mogli korzystać ze specjalnych ofert smart, a także darmowych wysyłek i zwrotów. Nie muszą też sami płacić, mogą jednym kliknięciem poprosić o zakup i opłatę administratora grupy rodzinnej (wtedy paczka przyjdzie na adres kupującego, a nie administratora). To wygodne rozwiązanie, jeśli wszyscy domownicy i najbliższa rodzina korzysta z Allegro.

Kolejne zmiany w Allegro już 15 lipca / Foto: Allegro - Instalki.pl

Pomniejsze zmiany w sortowaniu ofert czy spłatach kartą Allegro Pay

Kolejna istotna nowość kierowana jest do firm, które nie sprzedają swoich usług czy towarów na Allegro, a wykorzystują portal do celów firmowych zakupów. Jak można przeczytać w komunikacie - "Obecnie, żeby korzystać z Allegro Biznes, potrzebujesz konta firmowego. Od 15 lipca łatwo, szybko i bez dokumentów przekształcisz swoje konto zwykłe na nowy rodzaj konta firmowego - przeznaczonego wyłącznie do zakupów w Allegro Biznes. Wystarczy, że w formularzu podasz dane swojej firmy. Inne dane, takie jak hasło, adres mailowy, historia zakupów, Twój pakiet Allegro Smart!, zapisane karty płatnicze i pozostaną bez zmian."Allegro przedstawi też nową możliwość sortowania wyników ofert uwzględniając czas dostawy czy wprowadzi poprawki w regulaminie Allegro Gadane. Będą też doprecyzowane zapisy dotyczące spłat Allegro Pay kartą czy jeszcze inne kwestie. Całość zmian i dalsze szczegóły odnoszące się do przytoczonych już kwestii można znaleźćna oficjalnych stronach pomocy Allegro. Wszystkie wyszczególnione nowości mają wejść w życie już 15 lipca.Źródło i foto: Allegro