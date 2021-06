Młodzi Polacy liderami płatności zbliżeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Wyniki badania Mastercard.



Mastercard zaprezentował wyniki nowego badania przeprowadzonego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Dotyczyło ono postaw i zachowań Pokolenia Z, najmłodszej grupy konsumentów, która kreuje przyszłe trendy rynkowe. W 11 krajach objętych badaniem osoby w wieku 18-24 lata stanowią 7,2% populacji (ok. 11,5 mln), a ich znaczenie dla gospodarki rośnie. Jak wynika z badania Mastercard, choć młodzi Polacy chętnie korzystają z technologii cyfrowych, to relacje i kontakty twarzą w twarz są dla nich najważniejsze. Młode pokolenie angażuje się także w rozwiązywanie problemów społecznych i ekologicznych, oczekując od marek podobnych działań.



Z badania Mastercard wyłania się obraz młodego pokolenia Polaków polegającego finansowo głównie na rodzicach, ale starającego się zdywersyfikować swoje źródła dochodu. Średni miesięczny dochód polskiego przedstawiciela pokolenia Z wynosi 363 euro (ok. 1650 zł). Dla co trzeciego z nich (33%) rodzice są nadal głównym źródłem utrzymania, dla co czwartego (25%) praca na cały etat, zaś dla ponad co piątego (22%) praca na pół etatu. Czują się zależni od swoich rodziców i zmiana tego status quo jest jednym z ich priorytetów w najbliższym czasie. Ich głównym celem jest zakończenie edukacji i zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.