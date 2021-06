Co to jest VPN, jak działa i do czego służy?

VPN – co to jest i jakie ma zalety?

Dla kogo jest VPN?



Każdy użytkownik Internetu może zyskać dzięki VPN. Anonimowość i ochrona poufnych danych są najważniejszymi, ale nie jedynymi zaletami VPN. Co to oznacza w praktyce? Klienci łączący się z siecią przez tę technologię mają dostęp do witryn, które są zablokowane w ich krajach, a do tego są w mniejszym stopniu narażeni na ataki hakerskie i inne zagrożenia.

VPN na telefon

Jak działa VPN?





Warto wiedzieć, że w sieci nikt nie jest domyślnie anonimowy – każde urządzenie ma przypisany adres IP służący do jego identyfikacji. Właściciele witryn internetowych są w stanie zbierać adresy IP użytkowników, a także kojarzyć je z danymi o aktywności – mogą między innymi sprawdzać, co czytamy albo ile czasu spędzamy przy poszczególnych sekcjach. Takie informacje są chętnie kupowane przez reklamodawców, którzy tworzą personalizowane oferty skierowane do bardzo konkretnych grup docelowych.

Czy usługa VPN jest legalna?

Dlaczego potrzebujesz sieci VPN?

W wielu dyskusjach poświęconych bezpieczeństwu w Internecie pojawia się termin „VPN”. Co to jest? Połączenie VPN to szczególna technologia zapewniająca użytkownikom anonimowość i ochronę przed różnorakimi zagrożeniami. Udostępniana przez większość usługodawców VPN definicja mówi o tym, że skrót oznacza Wirtualną Sieć Prywatną (Virtual Private Network). Co to dokładnie znaczy? Słowo „wirtualna” w tym przypadku oznacza brak konieczności instalowania okablowania i specjalistycznych sprzętów przez użytkownika. „Prywatna” natomiast odnosi się do tego, że sieć VPN jest dostępna tylko dla jej klientów oraz administratorów.Co to jest połączenie VPN w praktyce? Aby zrozumieć działanie tego rozwiązania, warto najpierw dowiedzieć się, jak funkcjonują zwykłe połączenia internetowe. Otóż każdy, kto jest podłączony do globalnej sieci, łączy się z nią za pośrednictwem Dostawcy Usług Internetowych (ISP – Internet Service Provider), czyli operatora.– jest w stanie prześledzić to, jakie strony odwiedzają oraz wydobyć dane logowania do różnorakich witryn. Tutaj właśnie przydaje się połączenie VPN. Co to jest i w jaki sposób wiąże się z tematem bezpieczeństwa informacji oraz anonimowością? Gdy użytkownik korzysta z tej usługi, specjalny serwer VPN pełni rolę pośrednika między nim a globalną siecią, zapewniając mu ochronę danych i tożsamości.Warto wiedzieć o tym, że nie tylko użytkownicy komputerów mogą wiele zyskać, instalując na nich VPN. Usługa równie dobrze sprawdza się na smartfonach i innych urządzeniach mobilnych. Co to jest VPN w telefonie? Technologia działa tak samo, jak na komputerach – jedyna różnica polega na tym, że aplikację instaluje się na smartfonie. Użytkownik jest dzięki niej chroniony, gdy łączy się z Internetem – usługa zabezpiecza go przed atakami hakerskimi oraz wyciekami danych.Skoro wiemy już, co to VPN i jaka jest jego definicja, to warto też dowiedzieć się dokładniej, jak działa VPN z technicznego punktu widzenia.Opisywana usługa jest niezwykle przydatna podczas codziennego funkcjonowania, ale jak działa VPN i co sprawia, że przyczynia się do zwiększania ochrony użytkowników? Usługa przekierowuje ruch sieciowy przez specjalnie stworzone do tego serwery, maskując adres IP użytkownika oraz szyfrując jego dane.Osoby, które cenią sobie anonimowość i bezpieczeństwo, powinny więc rozważyć korzystanie z VPN. Jak działa ta technologia i co wpływa na jej skuteczność? Przede wszystkim klienci korzystający z technologii VPN nie muszą martwić się tym, że Dostawca Usług Internetowych ma wgląd w ich aktywność. Wszystkie żądania są bowiem przekierowywane przez specjalnie stworzony serwer VPN.(łączy się z usługą Wirtualnej Sieci Prywatnej), ale nie wie, co dzieje się dalej – nie może prześledzić konkretnych działań.Ochrona przed ciekawskim wzrokiem Dostawcy Usług Internetowych to nie wszystko, co zyskuje klient VPN. Co to oznacza? Anonimowość działa również w drugą stronę –. Gdy przeglądają dane dotyczące odwiedzin strony, widzą jedynie adres serwera VPN, który jest współdzielony z setkami innych osób – nie mogą wykorzystać tej wiedzy do swoich celów.W większości wypadków korzystanie z VPN jest całkowicie legalne. Warto jednak pamiętać, że kraje kładące nacisk na cenzurę w Internecie (Chiny, Iran, Arabia Saudyjska i inne) mogą karać wszelkie próby maskowania adresów IP i omijania blokad na swoim terytorium. Jeśli podróżujemy w takie miejsca – musimy o tym pamiętać, by nie narazić się na konsekwencje.