221655155 - dzwoni do Ciebie ten dziwny numer? Koniecznie go odbierz

221655155 - kto to?





fot. zrzut ekranu z Twittera - Ministerstwo Zdrowia

W ostatnich dniach na polskie numery telefonu dzwoni z pozoru dziwny numer, który może przypominać uciążliwego telemarketera lub oszusta próbującego wyłudzić dane. Nic bardziej mylnego. To po prostu nowa akcja Ministerstwa Zdrowia związanego ze szczepieniami oraz zapisami na szczepionki przeciwko COVID-19.W ten sposób rządzący chcą zachęcić większą liczbę osób do odbycia szczepienia oraz zabezpieczenia się przed potencjalną chorobą.Numerto telefon związany z polskim Ministerstwem Zdrowia. W jego ramach do Polaków dzwonią konsultanci, którzy są odpowiedzialni za obsługę ogólnonarodowej akcji szczepień przeciwko COVID-19. Podczas specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się w Białymstoku, Adam Niedzielski poinformował, iż zostanie wykonanych około miliona połączeń do osób, które nie umówiły się jeszcze na szczepienia.Konsultanci spod numeru 221655155 będą wykonywali połączenia od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8 rano a 21. Jeśli zdecydujemy się odebrać, to automatycznie oznacza, iż posiadamy e-skierowanie, które będzie można wykorzystać do umówienia terminu na szczepionkę przeciwko COVID-19. W rozmowie telefonicznej będzie można także bez większych problemów ustalić dogodną datę oraz termin szczepienia. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że cała akcja jest w pełni dobrowolna i nikt nie będzie nikogo zmuszał do tego, aby zaszczepił się on przeciwko COVID-19.Cała akcja ma mieć charakter czysto informacyjny. I nie ma co się temu dziwić. Rządzący od kilku tygodni szukają nowych sposobów na to, jak zachęcić Polaków do wykonania szczepienia przeciwko COVID-19. Decydując się na szczepionkę zabezpieczamy nie tylko siebie, ale również naszych bliskich.Warto uważać na oszustów, którzy wykorzystują podobne akcje do podszywania się pod Ministerstwo Zdrowia. Oprócz połączeń z numeru 221655155 można zaobserwować już kilka konkretnie wycelowanych akcji, które mają na celu siać dezinformację lub sprzedawać nam kompletnie niepotrzebne usługi lub sprzęty - w tym pulsoksymetry.Nie oznacza to jednak, że opisywany wyżej numer stanowi zagrożenie dla naszych danych.Źródło: Twitter / fot. Freestocks - Unsplash