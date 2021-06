Nie uwierzysz, jakie urządzenia można zamienić w instrumenty muzyczne

Oto „Rasputin” w wykonaniu elektrycznych szczoteczek, żelazka i nie tylko.

Rasputin – takiego wykonania jeszcze nie było

Device Orchestra – inne świetne materiały

Gdy myślisz o instrumentach muzycznych, w głowie zapewne wyobrażasz sobie gitarę, pianino, perkusję, flet czy skrzypce. Tak naprawdę jednak w instrument można zamienić jednak niemal dowolny przedmiot, a już zwłaszcza elektroniczne urządzenia. Pewien kanał w serwisie YouTube regularnie zamienia wybrane elektroniczne urządzenia niemalże w całą orkiestrę.O wspomnianym kanale – Device Orchestra – pisaliśmy już w 2019 roku – po tym gdy osoba go prowadząca postanowiła w instrumenty muzyczne zamienić dwa terminale płatnicze, by zagrać na nich główny motyw z gry Super Mario Bros . Teraz ta sama osoba poszła znacznie dalej, bowiem wykorzystała aż 5 różnych typów urządzeń, aby odtworzyć z ich pomocą utwór „Rasputin” grupy muzycznej Boney M.Kanał Device Orchestra podzielił się nietypowym wykonaniem „Rasputina” po tym, gdy utwór wygrał ankietę wśród patronów kanału. Łącznie w tym wykonaniu wzięło udział 9 urządzeń: cztery szczoteczki elektryczne, dwie elektroniczne maszyny do pisania, jeden terminal płatniczy, kontroler do PlayStation 2, a także żelazko ze stacją wypełnioną roztworem płynu do wytwornic dymu. Wystarczyła odrobina programowania i voila, mamy hit z lat 90.Co istotne, kanał Device Orchestra odtworzył nie tylko sam utwór Boney M., ale również w pewnym stopniu jego teledysk. Ten nakleił bowiem na wybrane przez siebie urządzenia plastikowe oczy, a niektóre z nich ubrał w peruki i ubrania, po czym nagrał z ich użyciem animacje stop motion, odtwarzające między innymi ruchy taneczne osób widocznych w oryginalnym materiale wideo. Trzeba przyznać, że wszystko to robi świetne wrażenie.Na przestrzeni lat kanał Device Orchestra zrealizował całe mnóstwo podobnych projektów. Możecie znaleźć na nim między innymi motyw przewodni Pokemon odegrany przez elektroniczne szczoteczki, Marsz Imperialny zagrany na tosterze, jeden z utworów z Minecrafta zagrany na terminalach płatniczych, i nie tylko. Kilka jego materiałów wideo umieściłam poniżej.Źródło: YouTube, fot. tyt. YouTube/Device Orchestra