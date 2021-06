Xiaomi wychodzi naprzeciw plażowej nudzie. Sprawdź, gdzie zagości Xiaomi Summer Zones

Będzie się działo.

2 – 11 lipca 2021 – Międzyzdroje,

16 – 25 lipca 2021 – Kołobrzeg,

30 lipca – 15 sierpnia 2021 – Łeba,

20 sierpnia – 31 sierpnia – Władysławowo.



foto. Xiaomi

Polski oddział Xiaomi przygotował mobilną strefę rozrywki, która od początku lipca aż do końca sierpnia będzie obecna na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.W specjalnie przygotowanych punktach każdy chętny będzie mógł przetestować i zakupić wybrane produkty chińskiego producenta, wziąć udział w prostych konkurencjach z nagrodami (do wygrania m.in. piłki plażowe, torby plażowe i zimne napoje sygnowane logo Xiaomi) i konkursach czy... zrobić szybkie pranie.Producent zapowiedział, że w 54 dni trwania akcji planuje rozdać ponad 15 000 upominków. Wśród atrakcji m.in. warsztaty z jogi i zumby, „piłeczkowy labirynt”, gigantyczna jenga, zawody w limbo i klasyczna gra w bule. Mówimy „NIE” plażowej nudzie i zapraszamy do „Przystani Xiaomi” w terminach:Warto śledzić media społecznościowe Xiaomi Polska, a w szczególności hashtag #XiaomiPrzystan, pod którym pojawiać się będą specjalne, wakacyjne promocje.Źródło: Xiaomi