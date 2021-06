Darmowe 100 GB od Play na lat. Sprawdź, jak odebrać pakiet

Paczka danych na wakacyjne korzystanie z portali społecznościowych.

Dołącz do Play i odbierz darmowy pakiet danych

Z okazji rozpoczynających się właśnie wakacji, operator sieci Play przygotował niespodziankę dla nowych oraz obecnych klientów na kartę. Już teraz, dzięki Play, każdy może korzystać z ekstra paczkina social media bez dodatkowych opłat.Klienci mogą aktywować darmowy pakiet danych do wykorzystania na aplikacje:Pakiet można odebrać w aplikacji Play24 , która również monitoruje stan zużytych GB, dzięki czemu każdy może na bieżąco kontrolować ich ilość. Pakiet jest ważny od momentu aktywacji do wyczerpania lub do 30 września. Promocja trwa od 25.06.2021 do 30.09.2020.Pakiet dostępny jest w ofertach: Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę odNOWA, Internet na Kartę w Play, Internet na Kartę 2.0 w Play, RBM SieMa na Kartę, RBM SieMa na Kartę PL, RBM Energy na kartę.Również od dzisiaj każdy nowy klient, który zarejestruje swoją kartę w Play, otrzyma w prezencie aż 100 GB. Pakiet jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji. Darmowe gigabajty można aktywować za pomocą aplikacji Play24. Po aktywacji karty, pakiet będzie widoczny na koncie użytkownika w aplikacji w zakładce Pakiety -> Internet.Źródło: Play