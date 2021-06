Wakacyjna mapa płatności. W których krajach rzadziej zapłacimy kartą?

Gdzie gotówką, a gdzie kartą?

W tych miejscach zadbaj o gotówkę

Luzowanie restrykcji sprawia, że turyści zaczynają coraz bardziej otwierać się na podróżowanie. Przed każdym wyjazdem warto przygotować się na to, że w wielu krajach nie zapłacimy w sklepie czy restauracji kartą płatniczą. Zatem gdzie na wakacjach musimy mieć ze sobą gotówkę w portfelu?Dla wielu może być zaskoczeniem, że w często wybieranej na wakacyjny odpoczynek Hiszpanii dominują płatności gotówką (53%). W równie chętnie wybieranej Grecji aż 75,2% wszystkich transakcji to transakcje gotówkowe – wynika z badania „Estimate of the share of cash in total POS payment transactions in 38 countries in Europe in 2019”. Dla porównania w Polsce udział płatności gotówką wynosi niecałe 50%.Wychodząc poza strefę euro otrzymujemy podobne lub nawet wyższe wyniki. Przykładowo w Chorwacji koniecznie musimy być zaopatrzeni w lokalną walutę – kunę chorwacką. To ze względu na fakt, że 73% transakcji zawieranych jest tam właśnie za pośrednictwem fizycznego pieniądza. Jest to równoznaczne z tym, że nierzadko w restauracjach lub lokalnych sklepikach nie będziemy mogli zapłacić kartą. Podobna i coraz częściej odwiedzana Albania osiąga bardzo wysoki wynik w tej kwestii – 87,8%.Kierując się na wschód natrafimy na kolejne wakacyjne destynacje Polaków – Bułgarię i Turcję. Przygotowując się do wjazdu do państwa ze stolicą w Sofii także musimy udać się do kantoru, ponieważ według badania aż 81,1% ogólnych transakcji jest tam przeprowadzanych za pomocą bułgarskiego lewa. Blisko o połowę mniejszy udział fizycznego pieniądza (48,7%) niż w transakcjach w Bułgarii, napotkamy w codziennym życiu w Turcji.