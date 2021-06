Kolejne darmowe internetowe GB w Orange po piłkarskim meczu Polska - Szwecja

Orange rozdaje 5 GB pakietu internetowego na zakończenie udziału Polski w Euro 2020

Orange zawiadamia o swojej akcji na firmowym profilu facebookowym / Foto: Instalki.pl - Orange @ Facebook

Jak aktywować piłkarską promocję po meczu Polska - Szwecja w Orange i Orange Flex?

Operator sieci komórkowej Orange, można by rzec, że już tradycyjnie bezpłatnie rozdaje gigabajty pakietu internetowego po meczu polskiej reprezentacji piłki nożnej podczas Euro 2020. Z powodu przegranej i braku wyjścia polskich piłkarzy z grupy, zakładam że niestety po raz ostatni. No chyba, że firma czymś zaskoczy i dalej będzie wspierać kibiców turnieju, jednak przy okazji rozgrywek bez naszych graczy.Jak można przeczytać w komunikacie na oficjalnym facebookowym profilu Orange - "Dziękujemy naszym piłkarzom za dzielną walkę. Dzisiaj zabrakło trochę szczęścia do awansu. Ale za to Wy macie szczęście bo dostajecie od nas tyle gigabajtów internetu ile padło bramek." W takim wypadku wychodzi dodatkowe 5 GB za darmo do puli możliwego wykorzystania danych na połączenia internetowe.Tak jak zwykle, aby aktywować promocyjną paczkę gigabajtów, należy wysłać SMS o koszcie zgodnym z cennikiem danego planu taryfowego Orange (maksymalna opłata może wynieść 25 groszy). Wiadomość powinna zawierać treść DZIĘKUJEMY. Numer, na który trzeba ją wysłać, to 233. Abonenci oferty Orange Flex mają nieco inną drogę do włączenia pakietu. Należy w aplikacji Orange w zakładce kodów promocyjnych wpisać tak samo brzmiące hasło DZIĘKUJEMY.Paczka internetowa 5 GB po meczu Polska - Szwecja będzie ważna przez 3 dni od daty aktywacji. Za to sama promocja obowiązuje jeszcze. Przypominamy też oi gole Polaków można było także otrzymać bezpłatnie dodatkowe gigabajty. Choć w tym przypadku, jeśli jeszcze nie aktywowaliście pakietu (byłyby 2 GB), to niestety okazja przeszła koło nosa. Warunkiem naliczenia bonusów za dane spotkanie w Plusie, było włączenie promocji jeszcze przed meczem, a ten wczorajszy był już ostatnim.Źródło i foto: Orange @ Facebook