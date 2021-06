Wyszukiwarka Brave Search to nowa alternatywa dla Google i DuckDuckGo

Zobacz, czy to coś dla Ciebie.

Brave większość osób kojarzy przede wszystką z rozwijaniem dość niszowej przeglądarki internetowej , zawierającej co najmniej kilka ciekawych rozwiązań . Firma poinformowała właśnie o uruchomieniu stawiającej na prywatność wyszukiwarki internetowej, która dla wielu może stanowić nie tyle interesującą alternatywę dla Google, co ze względu na skuteczność wyszukiwania raczej dla DuckDuckGo.Nie jest wielką tajemnicą to, że wyszukiwarka Google jest uznawana za skuteczną głównie ze względu na to, jak wiele informacji o korzystających z niej internautach pobiera. Nie każdy musi godzić się na odarcie się z cząstki prywatności i właśnie z myślą o takich osobach powstała Brave Search, dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach osobistych.Według deklaracji Brave, Brave Search nigdy nie śledzi zapytań, wyszukań, kliknięć, ani innych aktywności towarzyszących. Twórcy odważnie komunikują, że ich narzędzie jest prywatne, niezależne i przejrzyste w swoim działaniu. Brave nie możę udostępniać, sprzedawać ani tracić danych, ponieważ... nie zbiera ich. Brave Search dostarcza wyniki w oparciu o własny, zbudowany od podstaw indeks.- czytamy.Co ciekawe, Brave uderza nawet w konkurencyjne DuckDuckGo, zwracając uwagę na to, że przeglądarka wykorzystuje indeks Bing, zamiast własnego i nie oferuje transparentności w zakresie tego, jak hierarchizuje wyniki wyszukiwania.