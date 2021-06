Plus: nowe miejscowości w zasięgu sieci 5G (lista)

Co trzeci mieszkaniec Polski w zasięgu 5G w Plusie.



Dziś ogłoszono, że kolejny milion mieszkańców Polski został objęty zasięgiem największej sieci 5G w Polsce. Tym samym z 5G w Plusie może obecnie korzystać już co trzeci Polak. Zielony operator chwali się, że internet 5G oferowany jest ponad 13 milionom osób z niemal 400 miejscowości ze wszystkich 16 województw.



Widać, że Plus nie zwalnia tempa rozwoju sieci 5G. W ciągu dwóch miesięcy operator uruchomił prawie pół tysiąca następnych stacji 5G. W kwietniu 5G w Plusie oferowane było w ponad 160 miejscowościach, dzisiaj ta lista powiększyła się do niemal 400 lokalizacji. To oznacza, że w zasięgu sieci 5G w Polsce znajduje się obecnie ponad 13 milionów osób. Łączna liczba stacji bazowych 5G Plusa liczy teraz dwa tysiące nadajników.



Dziś ogłoszono, że kolejny milion mieszkańców Polski został objęty zasięgiem największej sieci 5G w Polsce. Tym samym z 5G w Plusie może obecnie korzystać już co trzeci Polak. Zielony operator chwali się, że internet 5G oferowany jest ponad 13 milionom osób z niemal 400 miejscowości ze wszystkich 16 województw.Widać, że Plus nie zwalnia tempa rozwoju sieci 5G. W ciągu dwóch miesięcy operator uruchomił prawie pół tysiąca następnych stacji 5G. W kwietniu 5G w Plusie oferowane było w ponad 160 miejscowościach, dzisiaj ta lista powiększyła się do niemal 400 lokalizacji. To oznacza, że w zasięgu sieci 5G w Polsce znajduje się obecnie ponad 13 milionów osób. Łączna liczba stacji bazowych 5G Plusa liczy teraz dwa tysiące nadajników.