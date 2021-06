Jak usunąć stare posty z Facebooka? Szybki sposób

Najszybsza metoda.

Usuwanie starych postów z Facebooka to zajęcie jeszcze do niedawna bardzo kłopotliwe. Poprzednia wersja dziennika aktywności nie pozwalała dokładnie czyścić wszystkich publikowanych przez siebie materiałów - postów, polubień, odsłuchań piosenek na Spotify i innych działań, które internauci chcieliby z różnych powodów ukryć przed światem. Na szczęście od jakiegoś czasu narzędzie jest znacznie skuteczniejsze. Pokażę Wam, jak je sprawnie obsłużyć.Po co usuwać stare posty z Facebooka zamiast po prostu usunąć swoje konto w serwisie? To oczywiste: Facebook wciąż jest najpopularniejszą platformą do komunikacji i wiele osób nadal chce z niego korzystać. Zamiast się od niej zupełnie odcinać, wystarczy użytkować ją świadomie, zweryfikować ustawienia prywatności i zrobić małe porządki na swoim profilu.PS zanim pojawią się "oryginalne" komentarze z pytaniami typu, odpowiadam: ok. 3 miliardów aktywnych każdego miesiąca użytkowników.Jak szybko usunąć wiele starych postów na Facebooku? Wystarczy skorzystać ze zaktualizowanego dziennika aktywności. W tym celu włącz Facebook w przeglądarce internetowej, przejdź na swój profil, kliknij ikonę "..." obok napisu "Edytuj profil", a z listy wybierz "Dziennik aktywności".

Źródło: mat. własnyGratulacje, właśnie znalazłeś się w rozbudowanym narzędziu, pozwalającym Ci usunąć z Twojej tablicy wszystkie zbędne, kompromitujące lub po prostu niepożądane informacje. Uporządkowanie całego rozgardiaszu nie jest proste.Z menu po lewej możesz zawęzić kryterium wyszukiwania informacji. Dla przykładu, możesz kliknąć na "Twoje posty", a następnie "Aktualizacje tekstowe, zameldowania, notatki i nie tylko", aby wyszukiwać tylko tego rodzaju treści. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać "zdjęcia i filmy" i zerknąć, czy w 2015 roku nie wrzuciłeś fotografii, które dziś mogą stawiać Cię w niekorzystnym świetle. W tym celu wybierz "Data" i określ interesujący Cię przedział czasowy.Źródło: mat. własnyKliknięcie na ikonę z trzema kropkami po prawej stronie spowoduje wyświetlenie listy z kilkoma opcjami do wyboru. Daną treść możesz ukryć w profilu, aby nie była widoczna dla nikogo poza Tobą, przenieść ją do archiwum lub do kosza, z którego treści po pewnym czasie permanentnie znikają.Źródło: mat. własnyNajwygodniej zawartość swojego profilu "czyścić" hurtowo, przechodząc do widoku ogólnego, pozwalającego na przykład wykasować wszystkie żenujące posty, jakie pisałeś byłej dziewczynie w wieku 13 lat. Aby to zrobić kliknij na "Zarządzaj aktywnością" w lewym górnym rogu ekranu i wpisz na przykład imię i nazwisko osoby, z którą wchodziłeś w interakcje. Dodatkowo możesz rzecz jasna określić przedział czasowy. Wyniki wyszukiwania zawężać można do treści, w których Cię oznaczono lub samych tylko interakcji, czyli na przykład polubień. PS Radek nie jest moją byłą dziewczyną.Źródło: mat. własnyChcąc usuwać posty "hurtem", zaznaczaj kratkę na lewo od poszczególnych postów, a następnie w prawym górnym rogu wybierz opcję "Kosz" lub "Archiwum", by przenieść materiał/-y w odpowiednie miejsce. Uwaga: kliknięcie przycisku "Wszystko" spowoduje zaznaczenie wszystkich wczytanych w danym momencie postów (nie wszystkich w ogóle). Aby wczytać więcej postów, przewijaj w dół stronę internetową w przeglądarce.Źródło: mat. własnySam niedawno w ten sposób pozbyłem się treści publikowanych na moim profilu i przez mój profil w latach 2009-2014. Jeszcze długa droga przede mną, aby wszystko uporządkować, ale... warto to robić. Pamiętajcie, że pewne rzeczy mogą zostać w Internecie na zawsze, a nie wszystkie powinny.Źródło: mat. własny