Google nie działa na wielu smartfonach. Trwa awaria Google 22.06.2021

Problemy z działaniem Google.

"Google wciąż przestaje działać"

Liczba raportów o awarii Google jest wysoka. | Źródło: mat. własny z Downdetector

Google nie działa

Google nie działa na Twoim smartfonie? Nic dziwnego. Trwa awaria Google, 22 czerwca 2021 roku, zapoczątkowana około godziny 6:00 - użytkownicy przy próbie uruchomienia aplikacji Google widzą komunikat o treściKomunikat o błędzie aplikacji Google. | Źródło: mat. własnyNiemalże punktualnie o godzinie 6:30 liczba raportów w serwisie Downdetector zaczęła lawinowo rosnąć. Z tego co widzimy sytuacja wygląda nieco lepiej niż pół godziny temu, ale użytkownicy mają problem z korzystaniem z aplikacji Google zwłaszcza na starszych wersjach systemu Android. W naszej redakcji sprzęt z Androidem 11 jest w dużej mierze wolny od problemu, choć OnePlus 9 Pro od Mateusza również dotknął omawiany tu bug. Co się stało?Poważna awaria Google z 22.06.2021 zatacza szerokie kręgi na urządzeniach mobilnych, a jej przyczyny nie są znane. Przedstawiciele firmy z Mountain View wciąż nie informują o przyczynach problemu.Gdy tylko dowiemy się co jest przyczyną usterek, wpis zostanie zaktualizowany.Źródło: mat. własny, Downdetector