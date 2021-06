Bastion antyszczepionkowców. W tym regionie Polski prawie nikt nie chce się szczepić

Koordynator ds. szczepień w Zakopenem zaniepokojony tamtejszą sytuacją

Atyszczepionkowcy musieli trafić na żyzny grunt na Podhalu

Grupy antyszczepionkowe muszą mieć się bardzo dobrze w jednym z regionów Polski. Jak przekazał koordynator ds. szczepień w Zakopenem Jerzy Toczek podczas rozmowy w TOK FM - "Aż 80 procent mieszkańców Podhala wciąż nie zaszczepiło się przeciwko COVID-19." Z czego wyniki tak duży odsetek osób, które nie poddały się tej procedurze medycznej? Według danych Our World in Data w Polsce ani jednej dawki nie przyjęło tylko 57,5 proc. ludności, więc różnica ze średnią całego kraju jest bardzo duża.Według Toczka nie pomagają żadne akcje promocji szczepień czy bezproblemowa dostępność aż trzech rodzajów szczepionek. Można zapisać się na termin nawet tego samego dnia, ale chętnych brak. Koordynator ds. szczepień uczulał nawet mieszkańców na ryzyko związane z sezonem turystycznym. W końcu masa przyjezdnych, a wśród nich na pewno będą też osoby, które nie przyjęły szczepień, to ludzie, którzy mogą potencjalnie zarazić się COVID-19 od np. niezaszczepionych właścicieli zakopiańskich pensjonatów. Stwierdził, że w skrajnym przypadku, kiedy podczas pobytu zachoruje sam turysta lub jego dziecko, ten może wystąpić na drogę prawną przeciwko właścicielowi pensjonatu.Powodów negatywnego stosunku do szczepień jest wiele. Wśród nich można wymienić np. przeświadczenie górali o swojej bardzo dobrej kondycji zdrowotnej, a co za tym idzie pogląd, że wirus nie jest im straszny czy zwykłe ludzkie wątpliwości odnoszące się do tego, że procedura wprowadzenia była uproszczona w stosunku do innych szczepionek. Co było oczywiście podyktowane wysoce niebezpieczną sytuacją, ale wciąż mieści się w wytycznych, choć ich specjalnej wersji, która w takiej skali nie była jeszcze wykorzystana.Ale nie to jest najważniejsze. Jak zaznaczył Jerzy Toczek - "Pierwszy zasadniczy punkt to działanie antyszczepionkowców. Ci często opierają swoje wizje czy opinie o niesprawdzone informacje. Działają oczywiście w całej Polsce, nie tylko na Podhalu, ale może na Podhalu to trafia na jakiś wyjątkowo podatny grunt." W sieci jest mnóstwo treści nieopierających się na danych naukowych czy zwyczajnie naginających rzeczywistość, a także masa memów zarówno potępiających szczepienia jak i naśmiewających się z antyszczepionkowców. Podhalański trend jest jednak zastanawiający. W Powiecie Tatrzańskim według danych z rządowych stron gov.pl wykonano naprawdę niewiele szczepień na tle okolicznych powiatów.Źródło: Tok FM gov.pl / Foto tytułowe: Pixabay