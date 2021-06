Który serwis VOD jest najpopularniejszy w Polsce? Jest zaskoczenie

Szczególnie na drugim miejscu.





Według nowego badania Mediapanel, najpopularniejszym serwisem VOD w Polsce wciąż pozostaje Netflix. Drugie miejsce może być jednak dla Was sporym zaskoczeniem. Okazuje się bowiem, że zaraz po Netflixie Polacy najchętniej korzystają z CDA w wersji Premium. Na trzeciej pozycji znalazł się player.pl - ze sporym wzrostem.Jak wygląda reszta zestawienia? Zobaczcie sami.Badanie Mediapanel na zlecenie serwisu Wirtualnemedia pokazuje, że w maju 2021 roku serwis Netflix w przeglądarce odwiedziło ponad 5,84 miliona polskich użytkowników. Tym samym Netflix posiada około 20 proc. udziału w segmencie VOD w naszym kraju.Na drugim miejscu spore zaskoczenie. Serwis CDA Premium odwiedziło 3,32 miliona realnych użytkowników, generując tym samym udział w rynku na poziomie 11,43 proc.Trzecie miejsce zajął serwis player.pl. Zaraz za nim uplasowało się HBO GO. W przypadku playera możemy mówić o 10 proc. udziale w rynku. HBO GO z wizytą 2,34 miliona osób posiada 8 proc. udziałów.Wirtualnemedia zwracają uwagę, iż w porównaniu z kwietniem 2021 roku wszystkie serwisy z zestawienia odnotowały spadek popularności oraz odwiedzalności. Netflix w Polsce stracił niemalże 91 tys. użytkowników, a z CDA Premium “uciekło” ponad 244 tys. osób. To spora strata.Za HBO GO na piątym miejscu pojawił się serwis wp.pl, zaraz za nim VOD oferowane przez Telewizję Polską, a siódme miejsce należy do ipla.tv.Po zestawieniu przygotowanym przez Wirtualnemedia ewidentnie widać, że na rynku zaczyna panować coraz większy przesyt serwisów VOD oraz streamingów do wyboru. Użytkownicy skaczą pomiędzy jednym abonamentem a drugim abonamentem, w zależności od oferowanych treści.O ile Netflix może sobie obecnie pozwolić na nazywanie się “królem VOD w Polsce”, tak jego pozycja na przestrzeni kilku miesięcy może się drastycznie zmienić.Kto by się spodziewał, że międzynarodowego giganta będzie gonić CDA Premium, prawda?Źródło: Wirtualnemedia / fot. Glenn Carstens-Peters - Unsplash